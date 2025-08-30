Daniel Popović, izvođač pesme "DŽuli" kojom se 1983. proslavio na Evroviziji, tužio je domaćicu iz Zagreba B. G. zbog onoga što je objavila na Fejsbuku u leto 2023. godine.

Kako piše "Jutarnji list", B. G. je podelila intervju s Popovićem na jednom hrvatskom portalu, a uz objavu je napisala: "LOPOV, PREVARANT, GROZAN SUPRUG, LOŠ OTAC, BEZ SRAMA I OBRAZA DAJE OVAJ INTERVJU U KOJEM PRIZNAJE DA SVOJE PESME PLASIRA POD TUĐIM IMENOM. JA NE ZNAM KAKO SE ON GLEDA U OGLEDALO A DA SE NE ISPOVRAĆA SAM NA SEBE“, te je dodala emotikone koji simuliraju povraćanje.

Popović je na sudu rekao da su ga prijatelji i žena upozoravali na klevete na Fejsbuku, pa ga je šokiralo kada je video da je B. G. takođe objavila takve reči. Foto: RTCG printskrin

- Tu se iznosi jedan uvredljiv opis mene, sve s namerom da se stvori vojska koja bi uništila sve ono što sam dugi niz godina gradio. LJudi koji me etiketiraju iznose takve uvrede dugi niz godina, a sada sam odlučio da ne ćutim, nego da prijavim takvo ponašanje. Odvratno sam se osećao kada sam vidio te uvrede, a to nije bilo prvi put. B. G. je i ranije pisala takve uvrede, to traje već 15 godina, a možda je bila podstaknuta i izjavama mog sina koji je trebalo da nastupi u "Farmi". Nikada nisam nikoga tužio i vukao po sudovima, ovo mi je prvi put i ne osećam se ugodno zbog toga, rekao je Popović.

B. G. pak se branila da je sve verovatno napisao njen suprug s njenog profila, jer s Popovićem ima neke nerešene odnose. Na suđenju se otkrilo kako je suprug Z. G. ogorčen Popovićevim ponašanjem te je ispričao da njih dvoje imaju zajedničku istoriju.

- To je verovatno pisao moj suprug, nakon što je video da čitam jedan intervju s Popovićem u jednom časopisu. On inače ima nerazrešene okolnosti s njim, ja s tim nemam veze i to inače nije moj vokabular, rekla je.

Z. G. pak je priznao da je sve za šta se tereti njegova supruga zapravo napisao on jer je izrazito ogorčen na Popovića.

- Hteo sam da sve ode u što širu javnost. Ja sam ogorčen, i zato sam to pisao. Sve sam Danielu pružio, pokupio sam ga na ulici još kada se zvao Milan i bio običan svirač. Hteo je da otkupim jedan njegov automobil i to sam učinio iz samilosti. Tada sam inače imao tri automobila i taj mi nije bio potreban. Čak me molio da uzmem i mikser da otplati dug. Taj automobil je samo nestao preko noći, a kad sam zvao Daniela i pitao ga zna li šta je bilo s njim, rekao mi je da nema pojma. To je bilo svirepo i podlo ponašanje jer sam siguran da je on ukrao taj automobil. Čak je i na uvodnoj reči na ‘Farmi‘ bio predstavljen kao manipulator, a ako tako svi govore, onda to mogu reći i ja, ispričao je Z. G.

Dodao je da postoje tri sudske odluke u njegovu korist: jedna da je Daniel osuđen zbog krađe automobila uslovno, druga tužba koja je presuđena u njegovu korist te treća koju je Daniel podneo i, tvrdi, izgubio. Čak je tvrdio da je jedan slovenački sud pokušao da zapleni taj automobil. Popović pak je na sve to rekao da se nikakve parnice nisu vodile, a da je taj automobil na kraju vraćen B. G.

Iako je sud poverovao Z. G. da je pomogao Popoviću u jednom periodu života, a utvrdili su da zaista postoje tužbe između njih dvojice, sud je ipak presudio u korist Popovića. Sudija je navela da je B. G. ipak napisala spornu objavu, a njenu odbranu ocenila je "neuspešnim pokušajem otklanjanja njene kaznenopravne odgovornosti“. Takođe je ocenila da je Z. G. svojim iskazom pokušao da zaštititi suprugu, a sve zbog nerešenih odnosa.

B. G. je osuđena na novčanu kaznu od 3.203,90 evra, no kazna je uslovna, što znači da taj iznos neće platiti ako u roku od tri godine ne počini novo kazneno delo. Sud ju je oslobodio plaćanja troškova postupka jer bi time bila ugrožena njena životna egzistencija.

Popović je, inače, poznat po svojim tužbama, pa je tako dosad, između ostalog, tužio bivšu suprugu zbog klevete i globalnu pop zvezdu "The Weekenda" jer ga je melodija pjesme "Save Your Tears" podsećala na njegovu pjesmu ‘Znam da ti si ta‘ iz 1994. godine.