Pevačica je uspela da stekne pravo na nacionalnu penziju, ali ovaj iznos za nju ima više simboličnu nego stvarnu vrednost.

Za nju ta penzija ima posebnu, višu vrednost, jer predstavlja priznanje, poštovanje njenog lika i dela, kao i zahvalnost za doprinos kulturi.

Nacionalna penzija dodeljuje se u visini jedne prosečne zarade bez poreza i doprinosa, što kod umetnika iznosi u proseku 73.114 dinara. Foto: ATA images/A. H.

Zorica je tom prilikom dala kratku izjavu i otkrila kako danas živi:

- Penzionisana sam kao istaknuti umetnik. Vrlo sam privilegovana. Bog me počastio da budem talentovana, da se bavim poslom koji volim, da mogu od njega lepo da živim i da oko mene svi dobro žive. To je zaista privilegija. Naša profesija je jedina profesija, pored sveštenika, koja može da se bavi svojim poslom i nakon penzionisanja, dok te služe grlo i noge - istakla je Zorica Brunclik, koja iza sebe ima izuzetno dug staž na estradi.

