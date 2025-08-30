NJegovi saveti i mudre misli prepričavaju se i prenose među vernicima sa velikim poštovanjem.

Verovatno ne postoji čovek koji nije bio u dilemi da li da blisku osobu opomene da greši ili čini zlo, ili da se ne meša i prećuti svoje mišljenje kako ne bi izazvao raspravu i bio pogrešno protumačen.

Prema rečima patrijarha Pavla, rešenje je u smernoj opomeni. Foto: A. Stanković

“Nije nam zabranjeno, nego je čak i naša dužnost kada vidimo da neko čini zlo, da mi vidimo da je to zlo. Ali onda tu je naša molitva Bogu da se on ispravi, i da kada se smire naša osećanja kroz nekoliko dana ili meseci, treba reći tome bratu, da to što čini nije dobro. Sveti Vasilije Veliki opominje Nemoj da zbog lažnog bratoljublja ti budeš bratoubica. Ne učinivši što možeš, ne opomenuvši ga na miran način, ti ćeš na taj način pomoći njemu da izgubi dušu.”

(Sabrane besede patrijarha Pavla)

BONUS VIDEO: