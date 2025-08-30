NJegovi saveti i mudre misli prepričavaju se i prenose među vernicima sa velikim poštovanjem.

Verovatno ne postoji čovek koji nije bio u dilemi da li da blisku osobu opomene da greši ili čini zlo, ili da se ne meša i prećuti svoje mišljenje kako ne bi izazvao raspravu i bio pogrešno protumačen.

Prema rečima patrijarha Pavla, rešenje je u smernoj opomeni.

Foto: A. Stanković

 

“Nije nam zabranjeno, nego je čak i naša dužnost kada vidimo da neko čini zlo, da mi vidimo da je to zlo. Ali onda tu je naša molitva Bogu da se on ispravi, i da kada se smire naša osećanja kroz nekoliko dana ili meseci, treba reći tome bratu, da to što čini nije dobro. Sveti Vasilije Veliki opominje Nemoj da zbog lažnog bratoljublja ti budeš bratoubica. Ne učinivši što možeš, ne opomenuvši ga na miran način, ti ćeš na taj način pomoći njemu da izgubi dušu.”

(Sabrane besede patrijarha Pavla)

Pročitajte još

"MUŠKI SU MLAKI, MLITAVI" Otac Predrag o pucanju brakova

"MUŠKI SU MLAKI, MLITAVI" Otac Predrag o pucanju brakova

15:30

OTKRIĆE: Nađen krst - i to iz vremena uspona ISLAMA!

OTKRIĆE: Nađen krst - i to iz vremena uspona ISLAMA!

20:02

MOLITVA KADA SE PALI KANDILO Donosi mir i blagoslov porodici

MOLITVA KADA SE PALI KANDILO Donosi mir i blagoslov porodici

14:39

Greh jednak ubistvu - a mnogi ga smatraju bezazlenim

Greh jednak ubistvu - a mnogi ga smatraju bezazlenim

09:43

HAOS NA KONFERENCIJI! Svetislav Pešić besneo: Kakva su to pitanja, bre, ajde?! Nemoj da čujem više to!
Sport

HAOS NA KONFERENCIJI! Svetislav Pešić besneo: Kakva su to pitanja, bre, ajde?! Nemoj da čujem više to!

TROGODIŠNJA KAZNA! FIBA usred noći sankcionisala Filipa Petruševa zbog isključenja na meču Srbija - Portugal na Evrobasketu!
Sport

TROGODIŠNJA KAZNA! FIBA usred noći sankcionisala Filipa Petruševa zbog isključenja na meču Srbija - Portugal na Evrobasketu!

BONUS VIDEO:

#patrijarh Pavle #patrijarh Pavle citati #hrišćanstvo #zanimljivosti
Komentari 0
САМО БАХАТО: Погледајте како изгледа Шолакова јахта са које, из Хрватске, покушава да изазове грађански рат у Србији (ФОТО)

SAMO BAHATO: Pogledajte kako izgleda Šolakova jahta sa koje, iz Hrvatske, pokušava da izazove građanski rat u Srbiji (FOTO)