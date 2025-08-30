Vozačima se savetuje da dvaput razmisle pre nego što se oslone na popularnu mogućnost modernih vozila – automatski sistem za zaustavljanje/pokretanje (start/stop). Iako se reklamira kao ekološki prihvatljivo rešenje za uštedu goriva i smanjenje emisija, stručnjaci upozoravaju da dugoročno može da izazove skupe probleme sa motorom, piše britanski Ekspres.

Ovaj sistem gasi motor kada vozilo miruje, na primer na semaforu ili tokom zastoja, a ponovno ga pali pritiskom na papučicu gasa. No, komapanija za finansiranje automobilskih popravki Bumper upozorava da takva česta paljenja i gašenja stavljaju starter i akumulator pod dodatno opterećenje, što može da skrati njihov vek trajanja i dovede do skupih kvarova.

- Iako start/stop sistemi doprinose smanjenju emisija, nisu uvek blagi prema ključnim komponentama vašeg motora. Ponovljena zaustavljanja i pokretanja s vremenom uzimaju svoj danak - objašnjavaju stručnjaci.

Foto: Shutterstock

 

Američki mehaničar Skoti Kilmer istakao je da se čak 97% trošenja motora događa prilikom paljenja. To znači da vozači koji često voze u gradskim gužvama i na kratkim relacijama imaju veći rizik od prevremenih kvarova.

Srećom, većina vozila omogućava ručno isključivanje sistema – dugmetom na instrument tabli, obično označenim slovom A uokvirenim strelicom. Stručnjaci savetuju da ga isključite u uslovima česte gradske vožnje, dok je na otvorenom putu sistem manje problematičan.

Pročitajte još

ŠTA STE PRVO VIDELI? Odgovor otkriva kakav ste radnik!

ŠTA STE PRVO VIDELI? Odgovor otkriva kakav ste radnik!

19:14

SAVET PATRIJARHA PAVLA: Kako opomenuti bližnje kada pogreše

SAVET PATRIJARHA PAVLA: Kako opomenuti bližnje kada pogreše

19:02

10 osobina koje ženu čine zaista privlačnom

10 osobina koje ženu čine zaista privlačnom

20:23

GDE JE ZEC? Prosečna osoba ga nađe za pet sekundi, a vi?

GDE JE ZEC? Prosečna osoba ga nađe za pet sekundi, a vi?

11:29

Kako sve više ljudi zadržava svoja vozila duže zbog visokih cena novih automobila, male navike – poput povremenog isključivanja start/stop funkcije – mogu da pomognu u produženju veka trajanja motora i izbegavanju nepotrebnih troškova popravki.

HAOS NA KONFERENCIJI! Svetislav Pešić besneo: Kakva su to pitanja, bre, ajde?! Nemoj da čujem više to!
Sport

HAOS NA KONFERENCIJI! Svetislav Pešić besneo: Kakva su to pitanja, bre, ajde?! Nemoj da čujem više to!

TROGODIŠNJA KAZNA! FIBA usred noći sankcionisala Filipa Petruševa zbog isključenja na meču Srbija - Portugal na Evrobasketu!
Sport

TROGODIŠNJA KAZNA! FIBA usred noći sankcionisala Filipa Petruševa zbog isključenja na meču Srbija - Portugal na Evrobasketu!

BONUS VIDEO:

#automobili #auto #start-stop sistem #zanimljivosti
Komentari 0
ТРАМП "АМИНОВАО", ЦЕЛА РУСИЈА БЕСНА! Најновије вести из Америке су потпуно невероватне

TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne