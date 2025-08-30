Vozačima se savetuje da dvaput razmisle pre nego što se oslone na popularnu mogućnost modernih vozila – automatski sistem za zaustavljanje/pokretanje (start/stop). Iako se reklamira kao ekološki prihvatljivo rešenje za uštedu goriva i smanjenje emisija, stručnjaci upozoravaju da dugoročno može da izazove skupe probleme sa motorom, piše britanski Ekspres.

Ovaj sistem gasi motor kada vozilo miruje, na primer na semaforu ili tokom zastoja, a ponovno ga pali pritiskom na papučicu gasa. No, komapanija za finansiranje automobilskih popravki Bumper upozorava da takva česta paljenja i gašenja stavljaju starter i akumulator pod dodatno opterećenje, što može da skrati njihov vek trajanja i dovede do skupih kvarova.

- Iako start/stop sistemi doprinose smanjenju emisija, nisu uvek blagi prema ključnim komponentama vašeg motora. Ponovljena zaustavljanja i pokretanja s vremenom uzimaju svoj danak - objašnjavaju stručnjaci. Foto: Shutterstock

Američki mehaničar Skoti Kilmer istakao je da se čak 97% trošenja motora događa prilikom paljenja. To znači da vozači koji često voze u gradskim gužvama i na kratkim relacijama imaju veći rizik od prevremenih kvarova.

Srećom, većina vozila omogućava ručno isključivanje sistema – dugmetom na instrument tabli, obično označenim slovom A uokvirenim strelicom. Stručnjaci savetuju da ga isključite u uslovima česte gradske vožnje, dok je na otvorenom putu sistem manje problematičan.

Kako sve više ljudi zadržava svoja vozila duže zbog visokih cena novih automobila, male navike – poput povremenog isključivanja start/stop funkcije – mogu da pomognu u produženju veka trajanja motora i izbegavanju nepotrebnih troškova popravki.

