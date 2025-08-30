Prazne kutije od sladoleda mogu preneti hemikalije na namirnice koje stavite u njih.

U to se ubrajaju hemikalije poput UV-stabilizatora, omekšivača ili supstanca koje se nalaze u plastici te se mogu preneti iz plastike na jelo, objašnjavaju stručnjaci.

Proizvođači osiguravaju bezbrižno korišćenje i konzumaciju sladoleda koji je u kutiji, ali kada se isprazni, kutija se mora baciti u smeće.

Foto: Shutterstock

 

Kutije su posebno opasne ako se peru vrućom vodom ili zagrevaju u mikrotalasnoj peći. One su dizajnirane da se u njima drži sladoled i ništa drugo.

Zato nemojte u njih stavljati hranu koja je drugačijeg sastava od sladoleda i koja može “nagristi” plastiku.

Radije nabavite posebne plastične posude napravljene ciljano od plastike koja je sigurna za čuvanje hrane i koju možete više puta koristiti.

