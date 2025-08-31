Taman kad se činilo da će početak jesenje televizijske sezone proći bez velikih transfera pronela se vest da je Boško Jakovljević promenio radno mesto, prenosi "Hello".

Omiljeni televizijski voditelj, maneken i stilista do skoro je bio deo televizije "K1". NJegova autorska emisija "Spika & Prilika" prikazivala se jednom nedeljno, a u studiju je ugostio brojne ličnosti iz javnog života. 

Iako još nije stigla zvanična potvrda, mediji prenose da će Boško od septembra postati deo tima televizije "Una".

U kom segmentu programa će naći svoje mesto ostaje da vidimo, ali nema sumnje da će svojom harizmom, dobrim raspoloženjem, a pre svega iskustvom sticanim pred kamerama dugi niz godina obogatiti sadržaj ove televizije.

(Hello)

