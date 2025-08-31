Pevačica Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale, već danima pune novinske stupce zbog svađe koja je prema navodima pevačice ekskalirala u nasilje, te je zatražila pomoć policije.

Estradni par je pre nešto više od godinu dana započeo romansu, koja je slutila na srećan kraj, sve dok nije u medije dospeo "prljav veš", nakon čega je usledio i raskid, pa pomirenje.

Kompozitor i pevačica u početku romanse nisu se odvajali, pa su vrlo brzo počeli i da žive zajedno, a nije im bilo strano ni zajedničko pojavljivanje u javnosti na raznim svečanostima. Foto: ATA images/M. M.

- Ne krijem da smo zajedno, nije sporno da smo zajedno, ali ne vidim u čemu je poenta insistirati na tome. Mislim da bi bilo dobro da kamere ubacite tamo gde živimo pa da vidite na šta to liče. To traje dok neko ne ode da spava. Konstantno. U ilegali sam već 30 godina i sad sam odjednom…ne znam ni kako da se ponašam - izjavio je kompozitor za domaće medije, pre nego što je došlo do sukoba.

Foto: ATA images/A. Ahel

Inače, malo ko je znao da je Rale od Ane stariji čak 10 godina.

Kompozitor je rođen u Pojatama 1968. godine, dok je pevačica rođena je 1978. godine.

