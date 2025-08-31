- Bilo je tu ukupno 100 kilograma zlata: oko 5.000 zlatnih komada, dve zlatne poluge od 12 kilograma i 37 zlatnih šipki od po kilogram. Bilo ga je svugde po kući i toliko je dobro sakriveno da ni ja nisam uspeo da ga vidim - rekao je on.

Nikolas Firfort, lokalni aukcionar, potvrdio je saznanja Depeš novina.

Firfort, koji je u kući bio da proceni vrednost nameštaja za novog vlasnika, izjavio je da je plen pronađen u kući vredan 3,5 miliona evra. Foto: Profimedia

Kako se kasnije ispostavilo, zlato je kupljeno 1950. i 1960. godine a svi sertifikati o njegovoj kupovini takođe su pronađeni u kući.

Zlato je potom rasprodato kupcima po Francuskoj i drugim zemljama.

