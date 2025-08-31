Kraj Borine večne kuće okupili su se porodica i prijatelji koji su stigli čak i iz Slovenije, gde je Bora živeo sa suprugom Dubravkom Milaković.

Porodica je nedavno podigla spomenik koji je Bora opevao u jednoj od svojih pesama i na njega po želji čuvenog rokera postavila dve ukrštene gitare.

Na spomeniku legende rokenrola uklesano je i ime njegove supruge Dubravke Milaković Đorđević i godina njenog rođenja, što govori o njenoj nameri da jednog dana bude sahranjena kraj supruga uz kog je bila do poslednjeg dana.

Foto: Novosti

 

Dubravka i Bora živeli su u LJubljani, u koju se muzičar preselio zbog ljubavi sa atraktivnom Slovenkom. Venčali su se u maju 2016. na grčkom ostrvu Santorini. Svojoj voljenoj Dubravki posvetio je roman "Pusto ostrvo" i ceo album "Da tebe nije".

Često je isticao da mu je vratila veru u ljubav i emocije, a komšije poznatog para posle rokerove smrti otkrile su da Dubravka često ide u Čačak.

Pročitajte još

POSLE POVREDE: Ana Bogdanu dala savet- dovela sve do suza

POSLE POVREDE: Ana Bogdanu dala savet- dovela sve do suza

14:40

GODINU DANA BEZ BORE: Fanovi polažu cveće na grob od zore

GODINU DANA BEZ BORE: Fanovi polažu cveće na grob od zore

12:47

Ana Rajković otkrila čega se sve odrekla zbog dece

Ana Rajković otkrila čega se sve odrekla zbog dece

10:20

VOLELI SE TRI GODINE: "NJegova smrt nas je zauvek rastavila"

VOLELI SE TRI GODINE: "NJegova smrt nas je zauvek rastavila"

09:18

(Alo)

STRUČNJAK ŽESTOKO UDARIO NA "ORLOVE": "Ne može tako, sve pada na Jokića, dok dođemo do finala..."
Sport

STRUČNJAK ŽESTOKO UDARIO NA "ORLOVE": "Ne može tako, sve pada na Jokića, dok dođemo do finala..."

VLAHOVIĆ PONOVO SA KLUPE? Sjajnom Srbinu to ne smeta, redovno postiže golove!
TIP

VLAHOVIĆ PONOVO SA KLUPE? Sjajnom Srbinu to ne smeta, redovno postiže golove!

BONUS VIDEO:

#Bora Đorđević #Bora Čorba #Dubravka Milatović #Čačak vesti #VIP
Komentari 0
ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У КОШАРЦИ - ЕУРОБАСКЕТ 2025: Распоред и резултати свих утакмица, групе, табеле!

EVROPSKO PRVENSTVO U KOŠARCI - EUROBASKET 2025: Raspored i rezultati svih utakmica, grupe, tabele!