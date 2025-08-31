Kraj Borine večne kuće okupili su se porodica i prijatelji koji su stigli čak i iz Slovenije, gde je Bora živeo sa suprugom Dubravkom Milaković.

Porodica je nedavno podigla spomenik koji je Bora opevao u jednoj od svojih pesama i na njega po želji čuvenog rokera postavila dve ukrštene gitare.

Na spomeniku legende rokenrola uklesano je i ime njegove supruge Dubravke Milaković Đorđević i godina njenog rođenja, što govori o njenoj nameri da jednog dana bude sahranjena kraj supruga uz kog je bila do poslednjeg dana. Foto: Novosti

Dubravka i Bora živeli su u LJubljani, u koju se muzičar preselio zbog ljubavi sa atraktivnom Slovenkom. Venčali su se u maju 2016. na grčkom ostrvu Santorini. Svojoj voljenoj Dubravki posvetio je roman "Pusto ostrvo" i ceo album "Da tebe nije".

Često je isticao da mu je vratila veru u ljubav i emocije, a komšije poznatog para posle rokerove smrti otkrile su da Dubravka često ide u Čačak.

(Alo)

