- Niko me nije obavestio o tome, nisam zaista znao. Prozivali su me i za četrdeset dana, ali ni tada mi niko nije javio da će se pomen održati. Trebao je neko o tome da me obavesti. Verovatno je Suzana zvala uži krug prijatelja i one koji su se sa njim u poslednje vreme družili. Ćira je danas svratio do mene i ja sam od njega saznao - rekao je Žika i dodao:

- Bez obzira na moje zdravstveno stanje otišao bih da sam znao.

On je otkrio i da je jednom posetio Popovićev grob. Foto: ATA images/M. M

- Bio sam na grobu nedavno, upalio sam mu sveću i to je jedno poštovanje koje ja imam prema njemu.

Podsećamo, Saša Popović preminuo je prvog marta na onkološkom institutu Gustav Rusi u predgrađu Pariza gde se mesecima unazad lečio.

(Informer)

