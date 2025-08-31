- Niko me nije obavestio o tome, nisam zaista znao. Prozivali su me i za četrdeset dana, ali ni tada mi niko nije javio da će se pomen održati. Trebao je neko o tome da me obavesti. Verovatno je Suzana zvala uži krug prijatelja i one koji su se sa njim u poslednje vreme družili. Ćira je danas svratio do mene i ja sam od njega saznao - rekao je Žika i dodao:

- Bez obzira na moje zdravstveno stanje otišao bih da sam znao.

On je otkrio i da je jednom posetio Popovićev grob.

Foto: ATA images/M. M

 

- Bio sam na grobu nedavno, upalio sam mu sveću i to je jedno poštovanje koje ja imam prema njemu.

Podsećamo, Saša Popović preminuo je prvog marta na onkološkom institutu Gustav Rusi u predgrađu Pariza gde se mesecima unazad lečio. 

(Informer)

STRUČNJAK ŽESTOKO UDARIO NA "ORLOVE": "Ne može tako, sve pada na Jokića, dok dođemo do finala..."
Sport

STRUČNJAK ŽESTOKO UDARIO NA "ORLOVE": "Ne može tako, sve pada na Jokića, dok dođemo do finala..."

VLAHOVIĆ PONOVO SA KLUPE? Sjajnom Srbinu to ne smeta, redovno postiže golove!
TIP

VLAHOVIĆ PONOVO SA KLUPE? Sjajnom Srbinu to ne smeta, redovno postiže golove!

OTKRIVEN UZROK PADA AMERIČKOG F-35: Otkud led na Aljasci? Ponos ratnog vazduhoplovstva ne leti po hladnoći