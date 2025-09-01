Nikola Tesla vodio je vrlo disciplinovan i neobičan život, što se odražavalo i u njegovoj ishrani. Poznato je da je često radio duge sate, često preskakao obroke i vodio asketski način života dok je bio posvećen svojim eksperimentima. NJegovi bliski saradnici svedočili su da je bio veoma umeren u ishrani.

Izvori sugerišu da je njegova ishrana uključivala jednostavne namirnice, kao što su povrće, voće i mlečni proizvodi. Tesla je voleo supu, posebno čorbu od povrća, a često je jeo i jabuke. U svojoj autobiografiji, „Moji izumi“, opisuje kako doručkuje mleko i jaja, dok je ručak često preskakao.

Foto: Profimedia

 

Tesla je smatrao da je ishrana ključna za dobro zdravlje. „Najvažniji element moje životne šeme je moja ishrana. Ne možete očekivati da mašina dobro funkcioniše ako joj ne obezbedite odgovarajuće gorivo“, govorio je. Isticao je da su mu dva obroka dnevno dovoljna, što je doprinelo njegovom zdravlju i apetitu.

Osim što je voleo mleko i jaja, Tesla je često jeo povrće i čorbe, naglašavajući važnost povrća zbog vitamina i probavnih svojstava. Takođe je spominjao i voće, ističući da šećer u malim količinama nije opasan.

Iako je ponekad jeo meso, to je bilo veoma retko. U razgovoru o ishrani, izjavio je: „Meso jedem vrlo retko, jednom ili dvaput godišnje“, dok je ribu smatrao lakše svarljivom alternativom.

Foto: Profimedia

 

Milijan Stojanić, koji je istraživao Teslaovu ishranu, naglašava da su mlečni proizvodi, med i umjereno alkoholna pića bila ključna u njegovom jelovniku. Takođe je istakao da Tesla nikada nije jeo iz okruglih tanjira, što je povezano s njegovim detinjstvom.

Tesla je takođe praktikovao post tokom svog života i imao specifičan pristup spavanju, često spavajući samo nekoliko sati. U jednom od svojih izjava rekao je: „Dolazim iz porodice dugovečnih ljudi koji su poznati po tome da nisu puno spavali. Moj san me ne brine, jer osećam ogromnu energiju nakon što malo odspavam.“

Ovaj uvid u ishranu i životni stil Nikole Tesle pokazuje kako su jednostavne navike i disciplina oblikovale njegovu izvanrednu karijeru i dugovečnost.

(Najžena)

STRUČNJAK ŽESTOKO UDARIO NA "ORLOVE": "Ne može tako, sve pada na Jokića, dok dođemo do finala..."
Sport

STRUČNJAK ŽESTOKO UDARIO NA "ORLOVE": "Ne može tako, sve pada na Jokića, dok dođemo do finala..."

VLAHOVIĆ PONOVO SA KLUPE? Sjajnom Srbinu to ne smeta, redovno postiže golove!
TIP

VLAHOVIĆ PONOVO SA KLUPE? Sjajnom Srbinu to ne smeta, redovno postiže golove!

BONUS VIDEO:

Pročitajte još

Živi otrov, a svi ga drže u frižideru

Živi otrov, a svi ga drže u frižideru

22:30

Znate li šta znači kada vas zasvrbi levi taban?

Znate li šta znači kada vas zasvrbi levi taban?

18:39

Ukradena kao beba - strašnu istinu otkrila pola veka kasnije

Ukradena kao beba - strašnu istinu otkrila pola veka kasnije

16:20

Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO

Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO

14:19

#Nikola Tesla #naučnik Nikola Tesla #doručak #žena #zanimljivosti
Komentari 0
ЗВЕЗДА ЗАБОРАВИЛА ПАФОС: Црвено-бели разбили Нови Пазар, првенац Арнаутовића (ФОТО/ВИДЕО)

ZVEZDA ZABORAVILA PAFOS: Crveno-beli razbili Novi Pazar, prvenac Arnautovića (FOTO/VIDEO)