Nikola Tesla vodio je vrlo disciplinovan i neobičan život, što se odražavalo i u njegovoj ishrani. Poznato je da je često radio duge sate, često preskakao obroke i vodio asketski način života dok je bio posvećen svojim eksperimentima. NJegovi bliski saradnici svedočili su da je bio veoma umeren u ishrani.

Izvori sugerišu da je njegova ishrana uključivala jednostavne namirnice, kao što su povrće, voće i mlečni proizvodi. Tesla je voleo supu, posebno čorbu od povrća, a često je jeo i jabuke. U svojoj autobiografiji, „Moji izumi“, opisuje kako doručkuje mleko i jaja, dok je ručak često preskakao. Foto: Profimedia

Tesla je smatrao da je ishrana ključna za dobro zdravlje. „Najvažniji element moje životne šeme je moja ishrana. Ne možete očekivati da mašina dobro funkcioniše ako joj ne obezbedite odgovarajuće gorivo“, govorio je. Isticao je da su mu dva obroka dnevno dovoljna, što je doprinelo njegovom zdravlju i apetitu.

Osim što je voleo mleko i jaja, Tesla je često jeo povrće i čorbe, naglašavajući važnost povrća zbog vitamina i probavnih svojstava. Takođe je spominjao i voće, ističući da šećer u malim količinama nije opasan.

Iako je ponekad jeo meso, to je bilo veoma retko. U razgovoru o ishrani, izjavio je: „Meso jedem vrlo retko, jednom ili dvaput godišnje“, dok je ribu smatrao lakše svarljivom alternativom. Foto: Profimedia

Milijan Stojanić, koji je istraživao Teslaovu ishranu, naglašava da su mlečni proizvodi, med i umjereno alkoholna pića bila ključna u njegovom jelovniku. Takođe je istakao da Tesla nikada nije jeo iz okruglih tanjira, što je povezano s njegovim detinjstvom.

Tesla je takođe praktikovao post tokom svog života i imao specifičan pristup spavanju, često spavajući samo nekoliko sati. U jednom od svojih izjava rekao je: „Dolazim iz porodice dugovečnih ljudi koji su poznati po tome da nisu puno spavali. Moj san me ne brine, jer osećam ogromnu energiju nakon što malo odspavam.“

Ovaj uvid u ishranu i životni stil Nikole Tesle pokazuje kako su jednostavne navike i disciplina oblikovale njegovu izvanrednu karijeru i dugovečnost.

(Najžena)

