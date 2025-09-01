Kako se navodi, u napadu su onesposobljene GPS navigacione usluge na bugarskom aerodromu, što je primoralo avion predsednice EK da sleti koristeći papirne mape.

Avion u kom je bila predsednica EK nije mogao da sleti

Tri zvaničnika koja su obaveštena o incidentu rekli su da se slučaj tretira kao ruski napad ometanja.

- Ceo GPS sistem na području aerodroma je nestao - izjavio je jedan od zvaničnika za FT.

Nakon što je avion kružio oko aerodroma sat vremena, pilot je odlučio da sleti manuelno koristeći papirne mape, a zvaničnici su slučaj opisali kao "neosporno mešanje"

Vlade država članica Unije su upozorile da sve veći broj incidenata GPS ometanja, za koje se okrivljuje Rusija, može da dovede do ozbiljne avionske nesreće, praktično "zaslepljujući" komercijalne avione tokom leta.

Incidente ometanja GPS sistema u poslednjim godinama sve češće prijavljuju države u Baltičkom moru i istočnoj Evropi blizu Rusije, što utiče na avione, brodove i civile koji koriste ovu uslugu za svakodnevnu navigaciju, napominje Fajnenšel Tajms.

Von der Leyen’s plane hit by suspected Russian GPS interference https://t.co/dNDxa4pafH — Financial Times (@FT) September 1, 2025

Fon der Lajen na balkanskoj turneji

Fon der Lajen je putovala iz Varšave u Plovdiv kako bi se sastala sa bugarskim premijerom Rosenom Željazkovim i obišla fabriku municije.

Predsednica Komisije je na turneji po državama na granici EU kako bi razgovarala o naporima za poboljšanje odbrambene spremnosti bloka u odgovoru na rat Rusije u Ukrajini.

A plane carrying Ursula von der Leyen was forced to land in Bulgaria using paper maps after suspected Russian GPS jamming disabled all navigation systems at Plovdiv Airport, Financial Times reports. The aircraft circled for an hour before landing manually. pic.twitter.com/4iNVsopjDl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 1, 2025

Fon der Lajen je nakon posete napustila Plovdiv bez incidenata, dok je za danas planirana njena poseta Rumuniji i sastanak s najvišim zvaničnicima te zemlje, prenosi Tanjug.

