Britanski "Fajnenšel Tajms" (FT) objavio je da je onesposobljen GPS u avionu Ursule fon der Lajen na letu od Varšave do Plovdiva, te odmah pronašao "krivca", naravno – Rusiju.

Kako se dodaje, tri zvaničnika koja su obaveštena o "incidentu" rekli su da se slučaj tretira kao navodni "ruski napad ometanja".

- Ceo GPS sistem na području aerodroma je nestao - izjavio je jedan od zvaničnika za FT. 

Kako navodi ovaj sajt, pilot je morao da koristi papirnu mapu da bi prizemljio avion. 

Zvaničnici su slučaj opisali kao "neosporno mešanje", a bez ikakvih dokaza, za incident optužili su Rusiju.

Pročitajte još

11 LETA POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu

11 LETA POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu

14:30

OPTUŽILI RUSE: Drama iznad Balkana, ZASLEPLJEN Ursulin avion

OPTUŽILI RUSE: Drama iznad Balkana, ZASLEPLJEN Ursulin avion

11:48

KRIV ZAPADNI DRŽAVNI UDAR: Putin o početku rata u Ukrajini

KRIV ZAPADNI DRŽAVNI UDAR: Putin o početku rata u Ukrajini

11:18

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje preko 12.000 €

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje preko 12.000 €

13:16

 

 

Iz Moskve stiže odgovor. 

Porptarol Kremlja Dmitrij Peskov odgovorio je na pitanje FT, negirajući njihovu tvrdnju o umešanosti Rusije.

- Vaše informacije su netačne - rekao je Peskov za Fajnenšel Tajms.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen na turneji je po takozvanim zemljama na prvoj liniji fronta, kako bi ih uverila u podršku Evrope i povećala izdatke za odbranu. Nakon posete fabrici municije VMZ u Sopotu u Bugarskoj, ona je navela da podrška te zemlje odbrani Ukrajine pomaže odbrani celokupne Evrope.

 

 

- Ovde se granate proizvode u velikim količinama, ne samo za evropske zalihe, već i za odbranu Ukrajine. Trećina oružja isporučena Ukrajini od početka rata došla je iz Bugarske. Hvala vam na podršci odbrani Ukrajine - napisala je Fon der Lajenova na svom nalogu na mreži Iks.

Ona je najveću državnu kompaniju za proizvodnju oružja u Bugarskoj posetila u pratnji bugarskog premijera Rosena Željazkova, sa kojim je takođe razmotrila pitanja evropske bezbednosti, piše "Politiko".

I briselsko izdanje "Politika" prenosi izjavu zamenice portparola Evropske komisije Arijane Podseta, kako je došlo do problema prilikom leta aviona u kojem je bila Ursula fon der Lajen na putu do Bugarske.

- Možemo da potvrdimo da je došlo do ometanja GPS signala, ali je avion bezbedno sleteo - rekla je ona.

Foto: Profimedia

 

Poseta Ursule fon der Lajen izazvala je proteste pristalica bugarske desničarske partije Preporod i nacionalističke stranke Veličije, koji su se okupili ispred ulaza u kompaniju.

Lider stranke Preporod Kostadin Kostadinov snimljen je u nedelju kako blokira ulaz automobila u fabrici oružja u Sopotu tokom posete Ursule fon der Lajen, navodi "Euronjuz".

Kako se ističe, Kostadinov, koji je ranije pozivao na izlazak Bugarske iz NATO-a, organizovao je demonstracije sa drugom nacionalističkom strankom, Veličije, u mašinskim zavodima "Vazov" u Sopotu, protiveći se evropskom putu Bugarske i zahtevajući zaštitu nacionalnog suvereniteta.

Fon der Lajenova je posetila kompaniju VMZ nakon najave nemačke kompanije za proizvodnju oružja Rajnmetal da će u Bugarskoj izgraditi dve nove fabrike, uključujući proširenje pogona u Sopotu.

Foto: Profimedia

 

Fon der Lajen je na turneji na kojoj obilazi sedam zemalja iz takozvane prve linije kako bi ih uverila u podršku EU. Osim Bugarske, koja ima izlaz na Crno more, ona je posetila Finsku, Estoniju, Litvaniju, Letoniju i Poljsku, zemlje koje dele granicu sa Rusijom i Belorusijom, a danas će otputovati u Rumuniju.

Tokom posete Litvaniji na društvenoj mreži Iks navela je da je cilj njene posete da potvrdi solidarnost Evrope sa Litvanijom.

 

 

- Evropi je potrebna snažna Litvanija da bi zaštitila naše granice i naše ljude - navela je Fon der Lajenova na Iksu i dodala da će EU nastaviti da podržava bezbednost granica i snažne izvore prihoda.

NJena poseta poklapa se se pojačanim naporima američkog predsednika Donalda Trampa da posreduje u postizanju primirja u sukobu u Ukrajini.

RT Balkan

KONOR MEKGREGOR SE ODSEKAO OD STRAHA U CRNOJ GORI! Čuveni borac pobegao glavom bez obzira (VIDEO)
Sport

KONOR MEKGREGOR SE ODSEKAO OD STRAHA U CRNOJ GORI! Čuveni borac pobegao glavom bez obzira (VIDEO)

"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka
Sport

"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka

BONUS VIDEO:

#der Lajen #Ursula fon der Lajen #Fon der Lajen #Ursula fon der Lajen vesti #Rusija vesti #Moskva vesti #Dmitri Peskov #Dmitrij Peskov #Dimitrij Peskov
Komentari 0
ЈЕЗИВО! ЛЕГЛО ЗАРАЗЕ НА ДИФУ У НС: Блокадери направили свињац од факултета - пикавци, алкохол и ђубре (ФОТО/ВИДЕО)

JEZIVO! LEGLO ZARAZE NA DIFU U NS: Blokaderi napravili svinjac od fakulteta - pikavci, alkohol i đubre (FOTO/VIDEO)