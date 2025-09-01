Britanski "Fajnenšel Tajms" (FT) objavio je da je onesposobljen GPS u avionu Ursule fon der Lajen na letu od Varšave do Plovdiva, te odmah pronašao "krivca", naravno – Rusiju.

Kako se dodaje, tri zvaničnika koja su obaveštena o "incidentu" rekli su da se slučaj tretira kao navodni "ruski napad ometanja".

- Ceo GPS sistem na području aerodroma je nestao - izjavio je jedan od zvaničnika za FT.

Kako navodi ovaj sajt, pilot je morao da koristi papirnu mapu da bi prizemljio avion.

Zvaničnici su slučaj opisali kao "neosporno mešanje", a bez ikakvih dokaza, za incident optužili su Rusiju.

Iz Moskve stiže odgovor.

Porptarol Kremlja Dmitrij Peskov odgovorio je na pitanje FT, negirajući njihovu tvrdnju o umešanosti Rusije.

- Vaše informacije su netačne - rekao je Peskov za Fajnenšel Tajms.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen na turneji je po takozvanim zemljama na prvoj liniji fronta, kako bi ih uverila u podršku Evrope i povećala izdatke za odbranu. Nakon posete fabrici municije VMZ u Sopotu u Bugarskoj, ona je navela da podrška te zemlje odbrani Ukrajine pomaže odbrani celokupne Evrope.

- Ovde se granate proizvode u velikim količinama, ne samo za evropske zalihe, već i za odbranu Ukrajine. Trećina oružja isporučena Ukrajini od početka rata došla je iz Bugarske. Hvala vam na podršci odbrani Ukrajine - napisala je Fon der Lajenova na svom nalogu na mreži Iks.

Ona je najveću državnu kompaniju za proizvodnju oružja u Bugarskoj posetila u pratnji bugarskog premijera Rosena Željazkova, sa kojim je takođe razmotrila pitanja evropske bezbednosti, piše "Politiko".

I briselsko izdanje "Politika" prenosi izjavu zamenice portparola Evropske komisije Arijane Podseta, kako je došlo do problema prilikom leta aviona u kojem je bila Ursula fon der Lajen na putu do Bugarske.

- Možemo da potvrdimo da je došlo do ometanja GPS signala, ali je avion bezbedno sleteo - rekla je ona. Foto: Profimedia

Poseta Ursule fon der Lajen izazvala je proteste pristalica bugarske desničarske partije Preporod i nacionalističke stranke Veličije, koji su se okupili ispred ulaza u kompaniju.

Lider stranke Preporod Kostadin Kostadinov snimljen je u nedelju kako blokira ulaz automobila u fabrici oružja u Sopotu tokom posete Ursule fon der Lajen, navodi "Euronjuz".

Kako se ističe, Kostadinov, koji je ranije pozivao na izlazak Bugarske iz NATO-a, organizovao je demonstracije sa drugom nacionalističkom strankom, Veličije, u mašinskim zavodima "Vazov" u Sopotu, protiveći se evropskom putu Bugarske i zahtevajući zaštitu nacionalnog suvereniteta.

Fon der Lajenova je posetila kompaniju VMZ nakon najave nemačke kompanije za proizvodnju oružja Rajnmetal da će u Bugarskoj izgraditi dve nove fabrike, uključujući proširenje pogona u Sopotu. Foto: Profimedia

Fon der Lajen je na turneji na kojoj obilazi sedam zemalja iz takozvane prve linije kako bi ih uverila u podršku EU. Osim Bugarske, koja ima izlaz na Crno more, ona je posetila Finsku, Estoniju, Litvaniju, Letoniju i Poljsku, zemlje koje dele granicu sa Rusijom i Belorusijom, a danas će otputovati u Rumuniju.

Tokom posete Litvaniji na društvenoj mreži Iks navela je da je cilj njene posete da potvrdi solidarnost Evrope sa Litvanijom.

- Evropi je potrebna snažna Litvanija da bi zaštitila naše granice i naše ljude - navela je Fon der Lajenova na Iksu i dodala da će EU nastaviti da podržava bezbednost granica i snažne izvore prihoda.

NJena poseta poklapa se se pojačanim naporima američkog predsednika Donalda Trampa da posreduje u postizanju primirja u sukobu u Ukrajini.

RT Balkan

