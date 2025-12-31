- Formacija napada, broj korišćenih sredstava za vazdušni napad i njihovo dejstvo sa juga, jugozapada i zapada, direktno ka predsedničkoj rezidenciji u Novgorodskoj oblasti, jasno potvrđuju da je teroristički napad kijevskog režima bio ciljan, pažljivo planiran i višeslojan - rekao je Romanjenkov na brifingu.

Prema njegovim rečima, Ratno vazduhoplovstvo je otkrilo napad u nedelju oko 19:20 po moskovskom vremenu. Kako je naveo, dronovi su leteli iz Sumske i Černigovske oblasti, a Ukrajina je pokušala da pokrene napad iz više pravaca. Rusi su objavili mapu navodnog kretanja ukrajinskih dronova.

Romanjenkov tvrdi da su dronovi oboreni iznad Brjanske, Smolenske i Novgorodske oblasti. Romanjenko je napomenuo da tokom odbijanja napada nije pričinjena šteta rezidenciji i da nije bilo poginulih ni povređenih. On je tvrdio da je ruska vojska delovala koordinisano, profesionalno i efikasno.

Prema ruskim tvrdnjama, Ukrajina je napala Putinovu rezidenciju u Novgorodskoj oblasti sa ukupno 91 dronom, a protivvazdušna odbrana je uništila sve ciljeve. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da će Moskva preispitati svoju pregovaračku poziciju o Ukrajini zbog ovog događaja. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Kijev podriva napore američkog predsednika Donalda Trampa takvim provokacijama, ali da to neće uticati na dijalog između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država i da će predsednici nastaviti saradnju.

Dodao je da ruska vojska zna kako, čime i kada da odgovori na ukrajinski napad.

Foto: Rusko ministarstvo obrane

Ukrajina odbacuje ruske optužbe o napadu dronom na Putinovu rezidenciju, rekavši da nema dokaza i da je to izgovor za još napada.

- Nema dokaza, takav napad se nije dogodio - napisao je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha na društvenim mrežama. Dodao je da Rusija ima „dugačak spisak lažnih tvrdnji“, što je, kako kaže, njihova prepoznatljiva taktika.

- Često optužuju druge za ono što planiraju da sami urade. NJihove reči nikada ne treba uzimati zdravo za gotovo - izjavio je.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nazvao je optužbe „lažima“ i tvrdio da Kremlj time priprema izgovor za nove ruske napade. Prema njegovim rečima, cilj Moskve je da stvori izgovor za napade na Kijev i državne institucije. Foto: Profimedia

- Ako ne bude skandala između Ukrajine i SAD i ako bude napretka, to je neuspeh za Rusiju jer ne žele da okončaju rat - rekao je Zelenski, upozoravajući da svi moraju biti na oprezu zbog mogućih napada na prestonicu, piše Indeks.

Ambasador Sjedinjenih Država pri NATO-u, Metju Vitaker, juče je izrazio sumnju u ruske tvrdnje da je Ukrajina napala rezidenciju predsednika Vladimira Putina, rekavši da želi da vidi američke obaveštajne podatke o incidentu.

- Nije jasno da li se to zaista dogodilo - rekao je Vitaker za Foks o incidentu koji je Ukrajina negirala.

- Deluje pomalo neprikladno biti tako blizu mirovnog sporazuma, a Ukrajina zaista želi da pregovara o mirovnom sporazumu, a zatim učiniti nešto što bi se moglo smatrati nepromišljenim i nekorisnim - rekao je.

Američki predsednik Donald Tramp je ranije potvrdio da mu je Putin u telefonskom razgovoru rekao da je Ukrajina pokušala da napadne rezidenciju.

- Ne sviđa mi se to. To nije dobro - rekao je Tramp i dodao:

- Čuo sam za to jutros. Znate li ko mi je to rekao? Predsednik Putin. Rekao mi je rano jutros da je napadnut. To nije dobro. To nije dobro. Ne zaboravite Tomahavke, ja sam ih zaustavio, nisam to želeo. Jedno je biti uvredljiv, jer su i oni (Rusi) bili uvredljivi. Ali sasvim je druga stvar napasti njegovu kuću. Nije pravo vreme ni za šta od toga. Saznao sam za to danas od predsednika Putina i bio sam veoma ljut.

Na pitanje da li postoje dokazi za napad, rekao je: „Saznaćemo.“

Dodao je da je „moguće“ da su optužbe bile lažne i da se napad nikada nije dogodio, ali je napomenuo:

- Ali predsednik Putin mi je jutros rekao da jeste.

