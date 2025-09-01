Uprkos jednostavnosti stila, nedavni izveštaji ističu značajne troškove koje finansiraju poreski obveznici vezane za njegovo negovanje, što je izazvalo široku debatu i satiru o posetama berberinu ili stilisti.

Merc održava kratku, retku kosu već oko 30 godina, kako je lično objasnio u junskoj sesiji pitanja i odgovora na Instagramu 2025. godine. Opisao ju je kao „pflegeleicht“ (lako održavanje) i udobnu, naglašavajući da odgovara njegovom načinu života uprkos tome što ima „manje kose nego ranije“.

Kancelar je možda proćelav, ali ipak je u tri meseca na frizuru uspeo da potroši čak 12 i po hiljada evra. Foto: Profimedia

To je preko 4.000 evra mesečno, za frizuru koju sam kancelar opisuje kao „malo zahtevnu za održavanja“. Poređenja radi, prosečno muško šišanje u Nemačkoj košta između 20 i 40 evra. Čak i ako bi kancelar šišao kosu jednom nedeljno, i dalje bi trošio najviše 480 evra mesečno, piše kettner-edelmetalle.de.

Ali treba biti pošten i reći da to nisu troškovi samo frizure, nego i šminkanja. A ako se uzme u obzir da se ipak radi o čoveku kojem na preplanulom tenu zavidi i sam Donald Tramp, to ništa nije čudno.

Ovi podaci potiču iz parlamentarne istrage AfD-a, kojom je utvrđeno koliko su ministri nove savezne vlade potrošili na šminkere, kozmetičare i frizere između 6. maja i 4. avgusta. Rezultat je šamar u lice za svakog vrednog građanina koji se bori sa rastućim cenama i visokim porezima, ocenjuju nemački mediji. Foto: Profimedia



Troškovi su podstakli mimove i kritike na X (ranije Tviter), a korisnici su dovodili u pitanje vrednost: „Da li postoji tragičniji posao od Mercovog berberina?", ili sugerisali da bi izgledao polućelav bez njega. Tokom predizborne kampanje 2025. godine, političari iz raznih stranaka (uključujući Jensa Špana iz CDU) učestvovali su u bezbrižnom takmičenju berberina na industrijskim događajima, hvaleći se učestalošću poseta kako bi privukli sektor. Nakon izbora, Mercova vlada je u avgustu 2025. godine uvela strože zakone o radu protiv crnog tržišta usmerene na berbernice i salone, klasifikujući ih kao visoko rizične za ilegalni rad – ironično vezujući se za industriju nege.

Mercova frizura je bila glavna tema još od njegove kandidature za lidera CDU 2022. godine, često upoređivana sa ličnostima poput Donalda Trampa ili Borisa DŽonsona zbog svoje „neuglađene“ atmosfere. Foto: Profimedia

U diskusiji na društvenoj mreži Redit iz februara 2025. godine, korisnici su spekulisali o transplantaciji kose. Objave na X-u iz 2025. godine često je ismevaju, npr. „Otišao je kod berberina Fridriha Merca“ kao žargon za loše dane za kosu. Nema dokaza koji ukazuju na to da Merc posećuje određeni javni berberski salon; troškovi su izgleda povezani sa visokokvalitetnim frizerima za službene dužnosti, verovatno u Berlinu ili njegovom rodnom regionu Zauerland.

Najviše je ipak na izgled potrošila trenutna ministarksa ekonomije Katerina Rajhe, koja nigde ne ide bez šminkerke. Na besprekoran izgled je u tri meseca potrošila skoro 20.000 hiljda evra - 19.264.

Od toga je 11.000 evra otišlo na troškove usluga, a ostatak je plaćen za putne troškove stilista.

Dvostruki standardi velike koalicije

Dok vlada propoveda građanima da stegnu kaiš i štede energiju, dok penzioneri moraju dvaput da paze na svaki peni, a porodice da biraju između grejanja i hrane, izabrani predstavnici Nemačke troše ogromne sume da bi se stilizovali. Specijalni fond od 500 milijardi evra za infrastrukturu koji je planirala nova vlada dodatno će podstaći inflaciju – ali očigledno ima dovoljno novca i za njihovu sopstvenu sujetu.

Posebno je gorko što ovo rasipanje nije izolovan incident. Bivša ministarka spoljnih poslova Zelene stranke Analena Berbok otišla je još dalje – samo u 2022. godini potrošila je neverovatnih 137.000 evra na šminkere. To je više od 10.000 evra mesečno za šminku i stilizovanje. Foto: Profimedia

Postoji i drugi način

Ministarka istraživanja iz stranke CSU Dorote Ber, sa skromnih 357 evra potrošnje, i ministarka pravde iz stranke SPD Stefani Hubig, koja nije potrošila novac poreskih obveznika na svoj izgled, dokazuju da se stvari mogu raditi drugačije. Ove ministre pokazuju da se može ostaviti doteran i profesionalan utisak čak i bez skupih stilista.

Otkrića bacaju svetlo na prioritete nove vlade. Dok se Nemačka bori sa rastućim kriminalom, nekontrolisanim migracijama i ekonomskim izazovima, politička elita više voli da se fokusira na sopstvenu "fasadu". Građani imaju pravo da znaju na šta se troši njihov poreski novac – i imaju pravo da budu ogorčeni ovim bestidnim sebičnim mentalitetom.

Kako pišu nemački mediji, krajnje je vreme da političari ponovo nauče značenje štedljivosti i odgovornosti. Kao što svi znamo, riba smrdi od glave – a ako kancelar daje loš primer, šta možemo očekivati od ostalih? Nemcima je potrebna vlada koja radi za njih, a ne protiv njih. Vlada koja mudro ulaže novac poreskih obveznika umesto da ga troši na preskupe frizure.

