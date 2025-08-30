Zgodna političarka Mirjana Pajković, koja je na čelu Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu Crne Gore, već neko vreme skreće pažnju na sebe objavama na Instagramu.

Mirjana Pajković pokazuje svoje svakodnevne kombinacije, koje neretko pokreću lavinu komentara, a na više fotografija je vidimo u dekoltiranim toaletama sa izrezima, gde su gole noge u prvom planu. Foto: Instagram printskrin/mirjana_pajkovic

- Dešavalo mi se da se moja pristupačnost, otvorenost, komunikativnost i odsustvo držanja visine pogrešno percipiraju. No, ne treba gušiti svoju ženstvenost, prikrivati se, zapostavljati svoje osobenosti radi stavljanja sebe u neke društveno nametnute kalupe - rekla je ona jednom prilikom.

- Ko god me zna privatno i poslovno potvrdiće vam moj vrlo jasan pristup, a to je da bih se odrekla bilo kog posla, funkcije ili pozicije koja bi od mene zahtevala da se lišim svega onog što sam u stvari ja. Nekad se i našalim pa kažem: nisam se rodila sa diplomom i funkcijom, ali sa ovim telom i umom jesam - iskrena je Mirjana bila za "Pobjedu".

Foto: Instagram printskrin/mirjana_pajkovic

"Odelo treba ostaviti u ormaru kad je noćni provod u pitanju"

- Lepota ne mora da bude skromna. Naprotiv, ona treba da zrači, sija, pleni, osvaja energetski prostor, pa čak i na uštrb skromnosti - rekla je nedavno Mirjana.

- Poštovanje dres koda u formalnim prilikama zaista zna izgledati glamurozno. Obožavam svoja takva izdanja. Kad su noćni provod i izlasci u pitanju, odelo treba ostaviti u ormaru. Nema potrebe da na nekom pop-folk koncertu izgledamo kao inspektorke na zadatku. Na mestima koja služe za zabavu, treba se prepusti upravo tome - jasna je bila Mirjana Pavković.