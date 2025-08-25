- Pre nekoliko dana imali smo nesvakidašanji, ali nažalost istinit događaj da je preskočio ogradu seoskog groblja i pokušao da otkopa dva groba. Odgrnuo je kompletnu zemlju sa jednog i nešto ga je najverovatnije uplašilo kad nije otvorio betonske ploče - rekao je Ivan Krunić, meštanin sela Donji Unač.

Prizor koji je zatekao na groblju, Krunić će pamtiti celog života.

- Malo je zastrašujuće kada se tako nađe grob, u takvom nekom stanju, pogotovo posle sahrane, a prošlo je nekih 7-8 dana - kaže Krunić za RTCG.

Kao dugogodišnji rendžer u Parku prirode Piva, Krunić kaže da je medveda bilo mnogo manje. Nažalost, u poslednje vreme svedoči nezgodama.

Foto: Profimedia

 

- Jednom kolegi je naneo teške povrede i posle toga je na domaćim životinjama i voćnjacima pravio veliku štetu. Ranije je manje medveda bilo, mnogo manje. Malo ko je video medveda, malo kad je ušao u selo, poslednjih par godina ne preza da uđe u sela - kazao je Krunić.

On kaže da ga ovakav postupak divlje zveri nije iznenadio. Pre svega zbog sušnog leta i manjka hrane za medveda.

#Crna Gora vesti #medved #medved raskopao grob #region #vesti iz regiona #region vesti
