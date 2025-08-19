Napadi medveda u severnim opštinama Crne Gore poslednjih meseci nisu retkost, domaćinstva već duže strahuju za svoju stoku, a sada su, po svemu sudeći, na red došli napadi na ljude.

Najnoviji slučaj dogodio se jutros na putu prema Gornjoj Morači, kada su se dvojica meštana direktno suočila sa medvedom.

Veljko Rnković, jedan od učesnika nemilog događaja, za Portal RTCG ispričao je da su on i prijatelj Nikola Mešter, vraćajući se s planine ka selu, ni ne sluteći postali mete napada. Foto: Profimedia, Shutterstock

Prema njegovim rečima, medved ih je gađao kamenom dok su bili u automobilu, pri čemu je on zadobio povredu ramena.

- Jutros oko deset časova mi smo krenuli sa planine prema selu, ja i moj prijatelj Nikola Mešter. Ja sam bio suvozač, on vozač. Čuo sam ranije da u tom kraju ima medveda, ali do sada se nismo sretali. Bio je udaljen oko pedesetak metara i mi ga nismo videli dok nije gađao kamenom u naš automobil. Izašli smo, ja sam osjetio bol u ramenu i tek tada smo shvatili šta se zapravo desilo. Pozvali smo lovočuvarsku službu i policiju. Tek kada smo izašli iz vozila, ugledali smo ga iznad puta - kazao je Rnković za RTCG.

Medved polomio stakla na automobilu, srećom izbegnuta tragedija

Da je opasnost bila ozbiljna potvrđuje i lovočuvar Milinko Lukovac, koji je ubrzo nakon prijave stigao na lice mesta. On je objasnio da je udarac kamena bio toliko snažan da je polomio dva stakla na automobilu, a samo pukom srećom izbegnuta je tragedija. Foto: Shutterstock

- Momci koje je napao medved vraćali su se sa planine prema selu, kada se odjednom čuo udar. Slomljena su dva stakla, vozačevo i ono iza njega. Kamen je uleteo u auto i pogodio suvozača u rame, a potom se zaustavio kod menjača. Sreća je što udarac nije bio jači, inače bi čovek stradao. Ja sam stigao pola sata nakon događaja, policija je takođe došla i napravljen je zapisnik - naveo je Lutovac.

Meštani severa već mesecima upozoravaju na rastući problem, medvedi sve češće silaze u naselja, uništavaju imanja, napadaju stoku.

