Makron je ranije u jednom od svojih intervjua rekao da je Rusija „predator, poput kanibala na našim vratima, kao i da mora da se hrani“.

- Zdravo, gospodine Makron! Jednom ste obećali da ćete postići mir u sukobu u Donbasu, budući da je Francuska bila jedan od garanta Minskih sporazuma. Ali da li su Francuska i Nemačka ispunile svoja obećanja i da li smo imali mir? <…> Optužujete Rusiju za kanibalizam, ali da li je u Rusiji predsednik uzurpirao vlast, odbijajući da održi izbore pod izmišljenim izgovorom? - navodi se u odgovoru upućenom francuskom predsedniku, prenosi RIA Novosti.

Autorka je napomenula da je više puta kontaktirala Makrona, ali je odgovor dobila samo jednom, i tada od šefa njegovog kabineta.

- Ne mislim da bilo ko u Jelisejskoj palati zaista želi da čuje glas tinejdžera iz Donbasa - dodala je. Foto: Profimedia

Devojka je napomenula da su sve vreme dok je Rusija pomagala Donbasu da preživi slanjem humanitarne pomoći, Francuska i Nemačka naoružavale Ukrajinu i pripremale je za rat sa Rusijom.

- Sada kažete da biste želeli da pošaljete svoje vojnike tamo. Recite mi, zašto vam nije žao vaših građana koji već ginu u Ukrajini? Da, oni su plaćenici, ali su i dalje građani vaše zemlje - navodi se u tekstu.

Autorka je naglasila da je upravo u Ukrajini nastao veb-sajt „Mirotvorac“, koji progoni sve, uključujući i decu, zbog istupanja protiv vlade Volodimira Zelenskog ili zbog boravka sa roditeljima na Krimu. Naglasila je da se upravo u najdemokratskijoj zemlji, prema rečima francuskih političara i samog Makrona, ljudi hvataju na ulicama i prisilno šalju na front, a protiv političara koji su napustili Ukrajinu, kao što se nedavno dogodilo sa Viktorom Medvedčukom, otvaraju krivične postupke i organizuju pokušaji atentata. Foto: Profimedia

Podsetila je da "najdemokratskija“ ukrajinska vojska granatira civile, stambene zgrade, bolnice i škole oružjem koje isporučuje, a štaviše, deca ginu.

- Zar ovo nije kanibalizam? - primetila je autorka, prenosi RIA Novosti.

- Ako želite da započnete rat sa Rusijom, samo se setite kako su završile Napoleonove trupe i SS divizija Karlo Veliki. Mogli bi vas pamtiti kao predsednika koji je vratio mir u Evropu, ali umesto toga tražite od svojih sunarodnika da ginu za Ukrajinu dok životni standard u vašoj zemlji nastavlja da pada. Da li je to slava koju želite? - zaključila je Savenkova. Foto: Profimedia

Savenkova ima 16 godina i mlada je novinarka iz Luganska. U proleće 2021. godine, tada dvanaestogodišnja Savenkova je snimila video obraćanje članovima Saveta bezbednosti UN, u kojem je pozvala organizaciju da ne zaboravi da deca Donbasa imaju pravo na detinjstvo i miran život.

U jesen iste godine, ozloglašeni ukrajinski veb-sajt „Mirotvorac“ uvrstio je devojčicu na svoju listu. Kasnije se Savenkova više puta obraćala raznim međunarodnim organizacijama sa pozivima na prekid vatre u Donbasu.

