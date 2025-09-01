Muzičko takmičenje Zvezde Granda, koje je nakon završetka 18. sezone pretrpelo brojne promene, vraća se na male ekrane u septembru, a Grand produkcija saopštila je da snimanja počinju danas.

Među prvima na snimanje stigla je Svetlana Ceca Ražnatović, koja je na Košutnjak stigla u crnom kombinezonu i ispozirala fotoreporterima, ali nije želela da daje izjave. 

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- Nemam šta da vam kažem - poručila je Svetlana pre nego što je ušla u studio. 

"Zvezde Granda" se od ove sezone emituju na televiziji "Prva", a o početku emitovanja gledaoci će tek biti obavešteni. 

Foto: ATA images/A. Ahel

Foto: ATA images/A. Ahel

Foto: ATA images/A. Ahel

Foto: ATA images/A. Ahel

Foto: ATA images/A. Ahel

Foto: ATA images/A. Ahel

Foto: ATA images/A. Ahel

Nakon što su Marija Šerifović, Viki Miljković i Dragan Stojković Bosanac napustili takmičenje, žiriju su se pridružili Dara Bubamara i Dragan Kojić Keba.

(Kurir)

