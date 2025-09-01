Kristijan je istakao da Jelenu smatra boljom pevačicom od njenih koleginica i da među njima nema zle krvi.

Celokupnu izjavu, Kristijan je o pevačici dao posle njegove pobede u "Farmi 8".

- Nikada u životu Jelenu nisam pomenuo, nego je neka novinarka htela da se napravi pametna. Kada je mene nazvao njen muž da mi preti, rekao sam mu da, čak i da je to tačno, nikada to ne bih rekao, jer sam džentlmen. Niti sam to izjavio, niti sam to uradio, međutim, malo-malo pa se kačila za mene. Nikad se nisam hvatao stvari koje znam o njoj jer nije džentlmenski da u svađi sa ženom ja iznosim neki prljav veš koji znam, pa da neko pomisli: "Evo ga ovaj Kristijan!" - rekao je Golubović za 24sedam. Foto: ATA images/M. M.

Većina javnosti je očekivala da će Kristijan dati grub odgovor, ali on ne želi da lazi u sukob sa pevačicom.

- Nisam uopšte s njom u neprijateljskim odnosima, žao mi je bilo što me je pogrešno shvatila. Bolja je od mnogih seljanki koje su se emancipovale, a i dalje im je blato na štiklama dok hodaju Beogradom. Ima ih dosta, južna pruga, ali i Ibarska magistrala, ali i ove severne. Manje-više najgore su ove koje kupe džip, napumpaju usta, a zaborave da su mangupi Beograda prvi probali med kad dođe tegla u grad, a tek onda svi ostali - zaključio je Kristijan.

Foto: ATA images/A. Ahel

