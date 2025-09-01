Košarkaši Srbije u ponedeljak od 20.15 igraju meč četvrtog kola grupe "A" na Eurobasketu, a ukoliko savladaju Čehe, "orlovi" će u meču sa Turskom igrati za prvo mesto pred nastavak takmičenja u nokaut fazi.

Selektor Turske Ergin Ataman, kao i naš Svetislav Pešić, već duže vremena su na klupama ove dve reprezentacije, a njihov verbalni okršaj u kvalifikacijama za Mundobasket 2023. godine ostao je upamćen do dan danas.

Foto: M. Vukadinović

 

 

Bilo je to u dvorani "Aleksandar Nikolić", kada je Srbija nakon velike drame pobedila Tursku.

Tokom treće četvrtine selektor Srbije Svetislav Pešić protestovao je kod glavnog sudije što je razbesnelo selektora Turske te je uputio nekoliko reči ka srpskoj klupi.

Foto: Profimedia

 

 

Međutim ni popularni Kari mu tada nije ostao dužan...

Pogledajte taj momenat:

 

 

(Kurir)

