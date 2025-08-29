Dok se reprezentacija Srbije bori za evropski tron na ovogodišnjem Eurobasketu, ceo region sa ponosom prati svaki pas, svaku trojku i svaki skok naših košarkaša.

I dok ih danas gledamo kao vrhunske sportiste i nacionalne junake i oni su nekada bili samo deca sa snovima i željom da jednog dana zaigraju za Srbiju.

Iza svakog profesionalca koga danas gledamo na parketu, stoji dečak sa iskrenim osmehom i srcem punim snova.

Foto: Profimedia

 

 

U nastavku vam donosimo fotografije naših reprezentativaca. Pogledajte kako su izgledali u detinjstvu, u svojim prvim sportskim danima, kada je košarka bila igra, a ne profesija.

Bogdan Bogdanović

Foto: Instagram printskrin/bogdanbogdanovic

 

 

Vasilije Micić

Foto: Instagram printskrin/vasamicic13

 

 

Vanja Marinković

Foto: Instagram printskrin/marinkovicljus9

 

 

Marko Gudurić

Foto: Instagram printskrin/guduric

 

 

Nikola Jokić

Foto: Instagram printskrin/misko4raznatovic

 

 

Ognjen Dobrić

Foto: Instagram printskrin/ognjen.dobric

 

 

Filip Petrušev

Foto: Instagram printskrin/filip3petrusev

 

 

Nikola Milutinov

Foto: Instagram printskrin/nikola_milutinov

 

 

Stefan Jović

Foto: Instagram printskrin/stefanjovic

 

 

