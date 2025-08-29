Dok se reprezentacija Srbije bori za evropski tron na ovogodišnjem Eurobasketu, ceo region sa ponosom prati svaki pas, svaku trojku i svaki skok naših košarkaša.
I dok ih danas gledamo kao vrhunske sportiste i nacionalne junake i oni su nekada bili samo deca sa snovima i željom da jednog dana zaigraju za Srbiju.
Iza svakog profesionalca koga danas gledamo na parketu, stoji dečak sa iskrenim osmehom i srcem punim snova.
U nastavku vam donosimo fotografije naših reprezentativaca. Pogledajte kako su izgledali u detinjstvu, u svojim prvim sportskim danima, kada je košarka bila igra, a ne profesija.
Pročitajte još
Bogdan Bogdanović
Vasilije Micić
Vanja Marinković
Marko Gudurić
Nikola Jokić
Ognjen Dobrić
Filip Petrušev
Nikola Milutinov
Stefan Jović