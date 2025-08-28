Izabranici selektora Svetislava Pešića opravdali su ulogu apsolutnog favorita u ovom meču i rutinski odradili posao.

Ono što raduje, jeste činjenica da je svih dvanaest igrača bilo na terenu i svaki od njih je dao svoj doprinos.

Statistika Srbija - Estonija 1. kolo Evrobasketa 2025 Srbija - Estonija 98:64 (32:12, 24:16, 30:15, 12:20)

Petrušev 12p, 2sk; N. Jović 18p, 6as 4sk; Bogdanović 11p, 7as, 2sk, 5iz; Marinković 6p; Vukčević 9p, 7sk; Dobrić 2; Jokić 11p, 10sk, 7as; Micić 4; Gudurić 6; Jović 4p, 4as; Avramović 13p, 3sk, 3as; Milutinov 2p, 2sk, 2as, 2bl

Debitant na velikim takmičenjima u redovima "orlova" jeste Tristan Vukčević koji je imao zapaženu ulogu u meču protiv Estonije u kom je zabeležio devet poena i uhvatio sedam skokova.

Ono što je zanimljivo jeste činjenica da je još jedan Vučković pre 22 godine branio boje naše zemlje. Naime, i Tristanov otac predstavljao je svoju državu, tada Srbiju i Crnu Goru, na Evropskom prvenstvu u košarci 2003. godine. Foto: N. Paraušić

Dušan Vukčević, Tristanov otac, bivši je srpski košarkaš koji je igrao na poziciji krila. Visok je 2.02m, a pored srpskog ima i državljanstvo Grčke, gde i danas živi. On je svom prezimenu dodao grčko prezime Calikis, zbog čega su Grci želeli da njegov sin Tristan brani boje helena.

Na pomenutom Evrobasketu 2003. godine održanom u Švedskoj, Dušan je u proseku beležio četiri poena po utakmici, a na meču protiv Rusije ubacio je 16 koševa. Na tom takmičenju, SCG je poražena od Grčke u borbi za peto mesto, a šampion je bila Litvanija koja je u finalu nadigrala Španiju. Foto: N. Paraušić Vlado Šćepanović, Dušan Vukčević, Igor Rakočević i Saša Obradović, košarkaši Jugoslavije na utakmici protiv Švedske. Niš, 24.11.2001.

Vukčević je igrao u juniorima Bosne, odakle je došao u Crvenu zvezdu. Karijeru kasnije nastavlja u Grčkoj gde prvo potpisuje za Apolon iz Patre, a zatim za Olimpijakos gde je igrao četiri sezone i dobio grčki pasoš. Tada je i upoznao Žad svoju sadašnju suprugu, Tristanovu majku.

Sledeća destinacija mu je bio Real Madrid gde je proveo jednu sezonu. Nakon toga 2002. odlazi u Montepaski Sijenu gde provodi dve sezone i pomaže timu da dođe do svoje prve titule italijanskog prvaka u istoriji. U tom periodu, u Sijeni 2003. godine rođen je i njegov sin Tristan, reprezentativac Srbije. Foto: N. Paraušić

Kasnije se kratko vratio u Olimpijakos tokom 2004. da bi potom nastupao za turski Ulkerspor. Godine 2005. se vraća u Italiju gde je ostao do kraja karijere i nastupao u dva navrata za Milano i Virtus Bolonju, da bi od 2010. do 2012. nastupao za italijanske drugoligaše Rimini i Veronu gde je završio karijeru.

NJegov sin Tristan visok je 2.12m i trenutno igra u NBA ligi za ekipu Vašington vizardsa, a zanimljiv je podatak da je zbog očevog porekla, ima pravo da predstavlja Srbiju, Bosnu i Hercegovinu ili Grčku, dok zbog porekla svoje majke, Šveđanke jugoslovenskog i grčkog porekla, ima pravo da predstavlja Švedsku.

Takođe, on ima pravo da predstavlja Italiju, u kojoj je rođen ili Španiju, čiji je pasoš dobio tokom igranja za Real Madrid.

Ipak, u razgovoru za grčki Atletiko Tristan Vukčević je nedosmisleno stavio do znanja da je odlučio da igra za Srbije, kao i da se ni najmanje ne kaje zbog toga. Foto: Dušan Milenković/ATA images

- Moja odluka da igram za srpsku reprezentaciju bila je prirodan sled događaja. Želim da se zahvalim Košarkaškoj federaciji Grčke, predsedniku gospodinu Lioliosu, treneru Spanulisu za koga imam neograničeno poštovanje, Nikosu Zisisu koji mi je dao vrlo dobru prezentaciju podataka i, naravno, na ponudi iz Grčke, ali moja krv je srpska. Moj otac je igrao 2003. godine u Stokholmu za srpsku reprezentaciju na Evropskom prvenstvu - rekao je Vukčević.

Nastavio u istom tonu i imao je samo reči hvale za Grčku i grčki narod.

- Ja, moj otac i cela moja porodica imamo ogromnu zahvalnost prema Grčkoj i Grcima. To što sam odlučio da igram za Srbiju ne umanjuje našu ljubav prema Grčkoj, niti to što Grčku doživljavamo kao našu drugu domovinu i drugi dom. Foto: Dušan Milenković/ATA images

Mlađi Vukčević je seniorsku karijeru započeo 2020. godine upravo u madridskom Realu. Nakon dve godine, 27. januara 2022. potpisao je višegodišnji ugovor sa Partizanom. Tokom sezone 2022/23, Partizan je eliminisan od Real Madrida u tesnoj seriji plej-ofa Evrolige. Vukčević je tokom sezone u Evroligi odigrao 13 utakmica i prosečno beležio 1,2 poena i 1,2 skoka po utakmici. Sezonu je završio osvajanjem ABA lige, posle pobede od 3:2 u finalu nad Crvenom zvezdom. Foto: MV

Vukčević se odlično pokazao na NBA draftu kombajnu, postigao je 21 poen za 17 minuta. Izabran je kao 42. pik od strane Vašington vizardsa na NBA draftu 2023. On je u martu prošle godine, uz obeštećenje, napustio Partizan i potpisao ugovor sa Vašington vizardsima koji je važio do kraja sezone.

Početkom jula iste godine, potpisuje dvogodišnji dvosmerni ugovor za ekipom iz Vašingtona. U NBA ligi Tristan prosečno beleži nešto manje od 10 poena po utakmici, četiri skoka i jednu asistenciju. Foto: Profimedia

