Turisti iz Velike Britanije pronašli su neobičan način da osiguraju najbolje mesto pored bazena u hotelu na Tenerifima na Kanarskim ostrvima u Španiji, tako što su jednostavno došli na ideju da prespavaju noć na ležaljkama.

Ben Smit, 30-godišnjak iz Šefilda u Engleskoj, bio je zaprepašćen kada je primetio da su najbolje ležaljke u njegovom odmaralištu već zauzete čak tri sata pre otvaranja bazena. Iako je napolju još uvek bio mrak, većina ležaljki bila je popunjena – uglavnom peškirima ali i samim gostima koji su spavali na njima kako bi sačuvali svoje mesto.

- LJudi spavaju na ležaljkama da bi rezervisali svoje mesto - rekao je Ben u opisu videa koji je podelio na svom TikTok profilu.

"Sami stvaraju problem koji pokušavaju da izbegnu"

Ben je dodao da je u mnogim slučajevima problem u tome što ležaljke nisu iskorišćene, već samo rezervisane peškirima.

 

- Hotel ima pravilo da, ako ležaljka ostane nepopunjena, peškire ukloni, pa ljudi jednostavno leže na njima. Neki čak izgledaju kao da spavaju. Pomalo je glupo, ali razumem zašto to rade. To je zapravo začarani krug – oni sami stvaraju problem koji pokušavaju da izbegnu - rekao je on za "Dejli Mejl".

Noćenje u ovom hotelu košta oko 230 evra

Ovaj incident zabeležen je u hotelu Gf Fanabe, odmaralištu sa četiri zvezdice gde noćenje po osobi košta oko 230 evra, a hotel je kontaktiran za komentar.

Ovo nije prvi put da se "rat za ležaljke" diže na ekstrem – turisti širom popularnih letovališta često se dovijaju kako bi osigurali najbolje mesto pored bazena, ali spavanje preko noći na ležaljkama do je prava retkost koja je s pravom izazvala pažnju i nevericu ostalih gostiju.

(Blic)

