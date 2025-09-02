Na službenom vozilu predsednika Rusije Vladimira Putina nalazile su se lokalne, kineske tablice, zbog čega se na kraju oglasio i portparol ruskog lidera Dmitrij Peskov, koji je otkrio da je to po pravilima.

Foto: Profimedia

On je rekao da je to uobičajena praksa za strane delegacije, i dodao:

🇷🇺🇨🇳 PUTIN - XI JINPING:



Putin will participate in the Shanghai Cooperation Organization summit, which will be held in Tianjin from August 31 to September 1.



Then he will go to Beijing, where he will hold talks with Xi Jinping and take part in the ceremonial events dedicated to… pic.twitter.com/5B6lBBuJ76 — Lord Bebo (@MyLordBebo) August 31, 2025

- U Kini – uvek samo sa kineskim registarskim tablicama.

Prema njegovim rečima, ovo pravilo važi za sve zvanične posete, bez obzira na zemlju porekla automobila.

Putin and Modi heading together for their bilateral meeting



The bromance is strong pic.twitter.com/WF2OwDHr4L — RT (@RT_com) September 1, 2025

Upravo su Aurusom juče zajedno putovali Putin i indijski premijer Narendra Modi, na mesto održavanja pregovora u okviru samita ŠOS-a.

Moćna Putinova limuzina

Aurus Senat je luksuzni automobil ruskog proizvođača automobila Aurus Motors, koji je razvio NAMI (Centralni naučnoistraživački institut za automobile i automobilske motore).

To je predsednički automobil ruskog predsednika Putina. Vozilo je urađeno u retro dizajnu, po uzoru na ZIS-110, sovjetsku limuzinu koja je prvi put izašla na puteve 1945. godine.

Oklopnu limuzinu pokreće 4,4-litarski V8 motor koji je razvio NAMI, dok će kasnije postati dostupan i 6,6-litarski V12 motor.

Putinovo vozilo je dobilo "fejslift" 2024. godine.

Putin u Kini govorio i o uzrocima rata u Ukrajini

Putin je na samitu u Tjanđinu govorio o ratu u Ukrajini, i još jednom je optužio Zapad da je pokrenuo taj sukob.

- Ova kriza nije pokrenuta napadom Rusije na Ukrajinu, ona je rezultat državnog udara u Ukrajini koji je podržao i izazvao Zapad - rekao je Putin na tom regionalnom samitu.

Izjava se odnosi na proteste na Majdanu u Ukrajini 2014. godine tokom kojih je proruski predsednik Viktor Janukovič napustio vlast i pobegao u Rusiju. Foto: Profimedia

Moskva je tada pripojila poluostrvo Krim i podržala separatiste na istoku zemlje.

- Drugi uzrok krize su stalni pokušaji Zapada da privuče Ukrajinu u NATO - tvrdi ruski predsednik.

Putin je govorio pred svojim glavnim saveznicima, kineskim predsednikom Si Đinpingom, domaćinom samita, indijskim premijerom Narendrom Modijem i iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom.

- Jako cenimo napore i predloge Kine, Indije i drugih naših strateških partnera koji hoće da doprinesu rešenju ukrajinske krize - rekao je Putin.

(Kurir)

BONUS VIDEO: