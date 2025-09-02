Nakon što je objavljeno da je avion koji je prevozio Ursulu fon der Lajen ka bugarskom gradu Plovdiv izgubio elektronska navigaciona sredstva prilikom prilaska aerodromu u nedelju popodne, oglasio se i Flightradar24, popularna platforma za praćenje letova.

Naime, Flightradar24 navodi da je transponder aviona prijavio dobar kvalitet GPS signala od poletanja do sletanja. Komentarišući navode da je avion kružio oko aerodroma sat vremena, platforma ističe da je let trebalo da traje 1 sat i 48 minuta, a zapravo je trajao1 sat i 57 minuta.

- Transponderski signal koji avion prenosi sadrži NIC vrednost. NIC vrednost kodira kvalitet i konzistentnost navigacionih podataka koje avion prima. Flightradar24 koristi ove NIC vrednosti da bi kreirao GPS mapu smetnji. Let sa Ursulom fon der Lajen je prenosio dobru NIC vrednost od poletanja do sletanja - objasnili su.

Podsetimo, prema pisanju Fajnenšel tajmsa, incident su trojica zvaničnika opisala kao rusku operaciju ometanja.

We are seeing media reports of GPS interference affecting the plane carrying Ursula von der Leyen to Plovdiv, Bulgaria. Some reports claim that the aircraft was in a holding pattern for 1 hour.



This is what we can deduce from our data.



* The flight was scheduled to take 1 hour… pic.twitter.com/qiSNfCTJtZ — Flightradar24 (@flightradar24) September 1, 2025

- Čitav aerodromski prostor je ostao bez GPS-a - rekao je jedan od zvaničnika.

Bugarska uprava za upravljanje vazdušnim saobraćajem potvrdila je incident i napomenula da je došlo do značajnog povećanja GPS ometanja od februara 2022. godine.

- Ometanje ometa tačan prijem signala, što dovodi do raznih operativnih izazova za avione i zemaljske sisteme.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je za Fajnenšel tajms da su „informacije netačne“.

- Možemo da potvrdimo da je bilo ometanja GPS-a, ali je avion bezbedno sleteo - rekla je za Politiko Arijana Podesta, zamenica portparola Komisije. Dodala je da je Komisija dobila informacije od bugarskih vlasti koje ukazuju na to da „sumnjaju da je ovo očigledno mešanje izvršila Rusija“.

- Ovaj incident podvlači hitnu važnost predsedničine posete graničnim državama članicama, gde je iz prve ruke videla svakodnevne pretnje Rusije i njenih posrednika - kaže ona.

Ometanje i lažno predstavljanje GPS signala, koje iskrivljuje ili sprečava pristup satelitskom navigacionom sistemu, tradicionalno su koristile vojska i obaveštajne službe za zaštitu osetljivih lokacija. Incidenti ometanja GPS signala značajno su se povećali u Baltičkom moru i istočnoevropskim državama blizu Rusije poslednjih godina, utičući na avione, brodove i civile koji koriste ovu uslugu za svakodnevnu navigaciju. Vlade EU upozorile su da sve veće ometanje, za koje se krivi Rusija, rizikuje da izazove veliku vazdušnu nesreću „zaslepljivanjem“ komercijalnih aviona u letu.

📍Sopot, Bulgaria, VMZ ammunition factory.



Shells are produced here in large quantities.



Not only for Europe’s stockpile but also for Ukraine’s defence.



1/3 of the weapons delivered to Ukraine at the start of the war came from Bulgaria.



Thank you for your support to Ukraine’s… pic.twitter.com/Fj9JbcpbPv — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 31, 2025

Fon der Lajen je doletela iz Varšave u bugarski grad kako bi se sastala sa premijerom Rosenom Železkovim i posetila fabriku municije. Bila je na turneji po pograničnim državama Evropske unije kako bi razgovarala o naporima za poboljšanje odbrambene spremnosti bloka kao odgovor na ruski rat u Ukrajini.

