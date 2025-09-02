Grigorij Pereljman, matematički genije, uspeo je da reši Poenkareovu hipotezu na kojoj su naučnici radili stotinu godina. Nikome pre njega to nije pošlo za rukom. Pereljman je objasnio da je nagradu odbio jer nije zadovoljan ponašanjem svetskog udruženja matematičara.

Davne 1904. godine francuski matematičar Anri Poenkare postavio je problem poznat kao Poenkareova hipoteza, koji se bavi dubokom strukturom trodimenzionalnih oblika. Teorema se odnosi na prostore koji izgledaju kao običan trodimenzionalni prostor, ali su konačni po obimu. Hipoteza je tvrdila da, ako takav prostor ima dodatno svojstvo da se svaka petlja u njemu može postepeno stegnuti do tačke, onda taj prostor mora biti trodimenzionalna sfera. Foto: Profimedia

Problem je bio toliko složen da je stručnjacima u oblasti topologije bio potreban skoro čitav vek da ga dokažu. Nakon decenija pokušaja, Grigorij Pereljman ga je konačno rešio u radu objavljenom 2002. Tokom narednih godina, vodeći svetski matematičari radili su na proveri i potvrdili da je on zaista rešio hipotezu.

Institut za matematiku Kleja u Kembridžu početkom 2024. odao je počast Pereljmanu za rešenje problema koji je pre skoro jednog veka postavio Anri Poenkare.

Pereljman odbio i Fildsovu medalju

Pereljman, koji ima jedan od najvećih IQ-a na svetu (238), takođe je odbio i najprestižniju nagradu u matematici, Fildsovu medalju. Jednostavno se nije pojavio na ceremoniji dodele u Madridu i time napravio istorijski presedan. Kao razlog je naveo da baš taj dan mora da bere pečurke.

- Nisam zainteresovan za novac ili slavu. Ne želim da budem izložen kao životinja u zoološkom vrtu. Nisam heroj matematike. Nisam ni toliko uspešan – zbog toga ne želim da svi gledaju u mene. Praznina je svuda oko nas i može se izračunati, što nam pruža sjajnu priliku. Znam kako da kontrolišem Univerzum, pa zašto bih trčao za milionima? - rekao je svojevremeno.

Kako danas živi Grigorij Pereljman?

Grigorij Pereljman danas ima 59 godina i vodi više nego skroman asketski život u malom stanu u Sankt Peterburgu. Nezaposlen je i izdržava se od penzije svoje majke, sa kojom i živi. Ne šiša se i ne brije, a fizički pomalo liči na čuvnog Rasupućina.

Svoj spartanski jednosoban stan, navodno, pun bubašvaba, retko koristi. Ne voli automobile, ali obožava violinu i knjige koje ga čine beskrajno srećnim i ispunjenim.

Pereljman potvrđuje nepisano pravilo prema kojem je "svakom geniju potreban brat ili sestra koji će ga izdržavati". Ruski genije odbija da razgovara sa novinarima, a kada su jednom prilikom kampovali ispred njegove kuće, rekao im je:

- Smetate mi. Berem pečurke.

Komšije ga retko viđaju – ponekad ga sretnu u starom sakou i ofucanim farmerkama. Tvrde da živi u siromaštvu, iako veruju da Grigorij to isto misli za njih.

- Uvek nosi isti kaput i pantalone. Nikada ne seče nokte i bradu. Kada hoda jednostavno zuri u zemlju, umesto da gleda s jedne na drugu stranu - rekao je jedan komšija za medije iz Moskve.

