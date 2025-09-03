Pevačica Aleksandra Prijović porodila se danas u jednoj privatnoj klinici i na svet je donela devojčicu (koje ime je Aleksandra Prijović odabrala za ćerku pročitajte na OVOM linku).

Ovo je pevačicino drugo dete koje je dobila sa suprugom Filipom Živojinovićem. Foto: ATA images/Profimedia

Porođaj protekao u najboljem redu

Kako pišu domaći mediji, Aleksandra se porodila u jednoj privatnoj klinici, a mama i beba se osećaju odlično. Tokom dana je u porodilište dovezao suprug Filip Živojinović.

Prija održavala trudnoću van javnog sveta

Podsećamo, mlada muzička zvezda je bila u medijskoj ilegali tokom druge trudnoće, a povremeno se oglašavala na Instagramu gde je kačila svoja izdanja, te smo mogli da pratimo kako pevačica iz meseca u mesec izgleda.

Foto: Profimedia, ATA images

Prijovićka i Filip već imaju sina Aleksandra, koji se raduje tome što će biti stariji brat.

Pol deteta

Svojevremeno se otkrilo da će pevačica na svet doneti devojčicu.

- Aleksandra nije želela da krije lepe vesti zato što i Filip i ona smatraju da su deca najveće bogatstvo. Srećni su, uspešni, godinama su u skladnom braku i sasvim je prirodno što su poželeli da dobiju još jedno dete. To neće usrećiti samo njih i njihove porodice već i sina Aleksandra, koji im je često govorio o tome kako bi želeo da dobije brata ili sestru. Nedavno su saznali da Prija nosi devojčicu, ali za sada to znaju samo najbliži. Tu vest još ne žele da dele zbog malera, ali i zbog njenog povlačenja iz javnosti. Smatraju da je dobro da se intima sačuva i da je Aleksandra već dovoljno bila prisutna u medijima zbog velikih poslovnih uspeha koje je ostvarila. - pričao je izvor početkom godine. Foto: ATA images

Živi u vili na Bežanijskoj kosi

Podsećamo, Filip i Prija su u maju renovirali svoj porodični dom.

- Aleksandra je poželela da naprave sobu za bebu, te da preurede postojeću od sina Aleksandra. Žele da sve bude gotovo pre nego što se ona porodi, pa užurbano rade na detaljima. Majstori su dobar deo dana u njihovom domu, dok Filip nadgleda da li je sve baš onako kako su zamislili - rekao je tada izvor za Blic blizak poznatom paru.

