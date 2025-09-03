Arija ili Aria je uobičajen naziv u persijskom govornom području i Indiji. NJegovo značenje je "plemenito", "časno" ili "čisto".

U Evropi, ime Aria je takođe žensko italijansko ime, a prevodi se kao "zrak". Varijante imena su Ariana, Arian, Aryan, Arya.

Sasvim je sigurno da su ponosni roditelji za svoju princezu birali ime koje se može prepoznatu svuda u svetu, ali su očigledno vodili računa i da bude u skladu sa imenom brata Aleksandra, čije ime takođe počinje slovom A. Takođe ovo ime ima i značenje "zvuk" opšte poznato muzičarima, kakvi su Aleksandra i Filip.

Mama i beba se osećaju dobro

Kako saznajemo, Aleksandra se porodila u jednoj privatnoj klinici. Pevačica je pre nekoliko sati ušla u porodilište, kada je u bolnicu dovezao suprug Filip Živojinović.

Porođaj je prošao u najboljem redu, a mama i beba se osećaju dobro. Aleksandra je posle porođaja prebačena u apartman, a ćerkicu će uskoro videti ponosni tata. Ipak, onaj koji najviše iščekuje novog člana je mali Aleksandar

