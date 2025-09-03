Ovo je pevačicino drugo dete koje je dobila sa suprugom Filipom Živojinovićem, a njegov otac, proslavljeni teniser Slobodan Boba Živojinović oglasio se ovim radosnim povodom.

Boba je bio primetno raspoložen, oko njega se čula galama, kao što i dolikuje divnom veselju koje je, čini se, već počelo.

- Hvala Vam na čestitkama, želim Vam sve najbolje - rekao je Boba novinarima, ne krijući koliko je srećan što je postao deka prelepoj devojčici. Foto: ATA images

Kako pišu domaći mediji, Aleksandra se porodila u jednoj privatnoj klinici, a mama i beba se osećaju odlično.

Tokom dana ju je u porodilište dovezao suprug Filip Živojinović.

(Kurir)

