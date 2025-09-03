Ovo je pevačicino drugo dete koje je dobila sa suprugom Filipom Živojinovićem, a njegov otac, proslavljeni teniser Slobodan Boba Živojinović oglasio se ovim radosnim povodom.

Boba je bio primetno raspoložen, oko njega se čula galama, kao što i dolikuje divnom veselju koje je, čini se, već počelo.

- Hvala Vam na čestitkama, želim Vam sve najbolje - rekao je Boba novinarima, ne krijući koliko je srećan što je postao deka prelepoj devojčici.

Foto: ATA images

 

Kako pišu domaći mediji, Aleksandra se porodila u jednoj privatnoj klinici, a mama i beba se osećaju odlično.

Tokom dana ju je u porodilište dovezao suprug Filip Živojinović.

Pročitajte još

Šin u tajnosti dao 30 miliona dolara, tek sada se saznalo

Šin u tajnosti dao 30 miliona dolara, tek sada se saznalo

17:03

Glumica slavi 59. rođendan - GORI u bikiniju (FOTO)

Glumica slavi 59. rođendan - GORI u bikiniju (FOTO)

17:20

"HEJ, ČEKAT'" Video na Halidovom profilu rasplakao pratioce

"HEJ, ČEKAT'" Video na Halidovom profilu rasplakao pratioce

16:38

EVO KAKO SE ZOVE PRIJINA ĆERKA: Indijsko ime za naslednicu

EVO KAKO SE ZOVE PRIJINA ĆERKA: Indijsko ime za naslednicu

16:36

(Kurir)

SRBIJA GLEDA I NE VERUJE! Evo šta su navijači Zvezde uradili za navijača Partizana!
Sport

SRBIJA GLEDA I NE VERUJE! Evo šta su navijači Zvezde uradili za navijača Partizana!

PANIKA! Da li tereni sa veštačkom travom izazivaju rak kod dece i ostalih sportista?!
Sport

PANIKA! Da li tereni sa veštačkom travom izazivaju rak kod dece i ostalih sportista?!

BONUS VIDEO:

#Aleksandra Prijović #Boba Živojinović #Slobodan Boba Živojinović #porođaj #VIP #Aria Živojinović
Komentari 0
СИНЕ, НЕ РАДИ СЕ ТО ТАКО! Влада Ђуровић жестоко оплео по једном репрезентативцу Србије

SINE, NE RADI SE TO TAKO! Vlada Đurović žestoko opleo po jednom reprezentativcu Srbije