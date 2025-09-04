Halid Bešlić je od 1977. godine u braku sa Sejdom Bešlić, sa kojom ima sina jedinca Dina. NJihova ljubavna priča počela je u vreme kada je započinjao muzičku karijeru, a Sejda je tada radila u fabrici čokolade. Ubrzo je napustila posao kako bi se u potpunosti posvetila porodici.

– Operacija tumora uskratila je Sejdi mogućnost da ponovo postane majka, i to nam je bila velika tuga – govorio je pevač.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Iako su u jednom periodu bili na korak od razvoda, njih dvoje su uspeli da sačuvaju brak. – Najbitniji je kompromis. Sejda i ja smo 42 godine zajedno. Malo popusti ona, malo popustim ja, i onda sve bude kako treba – izjavio je Bešlić.

Porodica se kasnije obogatila rođenjem unučića. – Dino živi u Nemačkoj, tačnije u Frankfurtu, sa suprugom. Najviše me raduju unučići Lamija i Belmin Kan – dodao je Halid.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Podsetimo, pevač Halid Bešlić pre nekoliko dana završio je u bolnici u Sarajevu zbog zdravstvenih problema. Zbog zdravstvenog stanja Bešlić je bio prinuđen da otkaže više nastupa.

(Kurir)

"PUTIN I ZELENSKI NISU SPREMNI" Tramp objavio - Uskoro će se nešto dogoditi u Ukrajini
Planeta

"PUTIN I ZELENSKI NISU SPREMNI" Tramp objavio - Uskoro će se nešto dogoditi u Ukrajini

LUDNICA! Evo šta sve Srbija mora sad da uradi da bi stigla do finala Evropskog prvenstva u košarci 2025!
Sport

LUDNICA! Evo šta sve Srbija mora sad da uradi da bi stigla do finala Evropskog prvenstva u košarci 2025!

BONUS VIDEO:

Pročitajte još

PEVAČ OČAJAN: Imam pouzdane informacije da Halid nije dobro

PEVAČ OČAJAN: Imam pouzdane informacije da Halid nije dobro

21:09

"HEJ, ČEKAT'" Video na Halidovom profilu rasplakao pratioce

"HEJ, ČEKAT'" Video na Halidovom profilu rasplakao pratioce

16:38

DINO USLOVIO HALIDA: Bešlić morao da čuva tajnu godinama

DINO USLOVIO HALIDA: Bešlić morao da čuva tajnu godinama

12:10

Halidova supruga otkrila tajnu staru preko 40 leta

Halidova supruga otkrila tajnu staru preko 40 leta

09:42

#Halid Bešlić #pevač Halid Bešlić #Halid Bešlić sin #Halid Bešlić supruga #VIP #pevač
Komentari 0
НОВАК ЂОКОВИЋ У ПОЛУФИНАЛУ ЈУ-ЕС ОПЕНА! Србин расплакао Амере и заказао историјски спектакл са Алкаразом

NOVAK ĐOKOVIĆ U POLUFINALU JU-ES OPENA! Srbin rasplakao Amere i zakazao istorijski spektakl sa Alkarazom