Halid Bešlić je od 1977. godine u braku sa Sejdom Bešlić, sa kojom ima sina jedinca Dina. NJihova ljubavna priča počela je u vreme kada je započinjao muzičku karijeru, a Sejda je tada radila u fabrici čokolade. Ubrzo je napustila posao kako bi se u potpunosti posvetila porodici.

– Operacija tumora uskratila je Sejdi mogućnost da ponovo postane majka, i to nam je bila velika tuga – govorio je pevač.

Iako su u jednom periodu bili na korak od razvoda, njih dvoje su uspeli da sačuvaju brak. – Najbitniji je kompromis. Sejda i ja smo 42 godine zajedno. Malo popusti ona, malo popustim ja, i onda sve bude kako treba – izjavio je Bešlić.

Porodica se kasnije obogatila rođenjem unučića. – Dino živi u Nemačkoj, tačnije u Frankfurtu, sa suprugom. Najviše me raduju unučići Lamija i Belmin Kan – dodao je Halid.



Podsetimo, pevač Halid Bešlić pre nekoliko dana završio je u bolnici u Sarajevu zbog zdravstvenih problema. Zbog zdravstvenog stanja Bešlić je bio prinuđen da otkaže više nastupa.

