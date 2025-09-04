Kako je Čolić naveo, ćerke su pomalo "razmažene".

"Imam dve ćerke koje su, naravno, razmažene. I da sam ja na njihovom mestu, bio bih isto tako razmažen. Očekivao sam više od njih, priznajem. Ali život je čudo, ne može da podnese sve napore koje čovek želi. Život se sastoji od problema, ne od uspeha. Samo u malim segmentima ima radosti i sreće. Sve ostalo – žena te zove kući, deca vamo…“, rekao je legendarni pevač sa osmehom u popularnoj makedonskoj emisiji "Eden en eden". Foto: ATA images

Zdravko Čolić se kao otac ostvario u kasnijem životnom dobu, a kaže da je to najdivnija stvar koja je mogla da mu se desi.

- Lepo je da čovek u kasnijem dobu dobije decu. To je sada Božija stvar. To je više kako čovek živi svoj život i kako se nešto desi. Ponosan sam na svoju malu porodicu, šmizle, dve devojčice, sada već devojke. Žena se brine više. Kada bi bilo do mene, sve bih dopustio. Ona mene kritikuje, ali to je tako. Sa druge strane, ne mogu biti previše strog, to je nekako teško, u momentima mogu malo da se uozbiljim. Uglavnom, popustljiv sam - rekao je pevač i dodao da ograničenja uvek moraju da postoje. Foto: Printskrin Instagram/unacolic

- Mi imamo jedno poštovanje, koje se gubi u današnjem savremenom društvu, tehnologija koja uzima maha, teško je kontrolisati. Ono što sam poneo od kuće, je poštovanje, čast i obraz i voleo bih da i one to isto smatraju i najvažnije je da nije sve u parama i bogatstvu, ali da postoji valjanost i da je neko vredan, to je najbitnije da imaju u životu. Sutra će morati same da žive svoj život i da rade, a ne da se oslanjaju na drugog, što je danas moguće. Poštenje i odnos prema životu, to je najvažnije. Ali opet čovek ne zna kako će ići u životu, to je sve u Božjim rukama. Svi bi voleli da su sretne i zadovoljne, ali život je nepredvidiv. Jedan rad, jedna disciplina uma, koje neke stvari stavljaju na mesto, ali teško je danas to dobiti kod nove generacije, ali postoje ljudi koji to mogu, videćemo. Zasad još nisu loše stvari, ali uvek bih ja više tražio - rekao je Zdravko Čolić gostujući za crnogorsku televiziju "E".

BONUS VIDEO:

(Srbija Danas)