- Policijski službenici Policijske uprave Konjic u cilju identifikacije NN vozača koji je upravljao putničkim vozilom ulicama grada Konjica, na način da je nogom pridržavao upravljač vozila, a što je objavljeno na više internet portala i društvenih mreža, preduzeli su mere i radnje iz svoje nadležnosti - rečeno je iz MUP-a HNK-a, prenosi Avaz.

Osim što je upravljao volanom nogom i izvodio opasne radnje poput preticanja, hvalio se vožnjom 200 od kilometara na sat, na auto-putu.

Operativnim radom na terenu, policijski službenici Policijske uprave Konjic došli su do saznanja da se radi o osobi (31) iz Konjica.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na temelju naredbe Opštinskog suda Konjic, uz saglasnost dežurnog kantonalnog tužioca, izvršen je pretres kuće i vozila koje koristi navedena osoba, a sve u cilju dokumentovanja kaznenog dela "izazivanje opšte opasnosti".

- Prilikom pretresa pronađeni su predmeti i tragovi koji navedeno lice dovode u vezu s izvršenjem opisanog krivičnog dela. Osumnjičeni je lišen slobode i protiv istoga će biti preduzete zakonom propisane mere i radnje - naveli su iz MUP-a HNK-a.

