Jedan  81-godišnjak  iz Bazela postao je glavni junak tragikomične priče koja je prerasla u urnebesnu vest.

Deka iz trećeg po reda švajcarskog grada prodao je svoj "mercedes SL 350", ali je zadržao rezervni ključ i šest meseci kasnije odlučio je - da ukrade vozilo nazad. Policija ga je uhvatila, sud osudio, izričući mu uslovnu kaznu zatvora, finansijsku kaznu i dodatnu novčanu sankciju.

Foto: Michalakis Ppalis/Shutterstock

 

 

Sve je počelo u junu 2024. godine, kada je deda iz Bazela prodao svoj "mercedes SL 350" kupcu iz Belgije za 20.000 franaka (oko 21.300 evra). Kupac nije bio obavešten da je prodavac zadržao rezervni ključ.

Nepunih šest meseci kasnije, neposredno pred Božić, osumnjičeni je otišao u Belgiju i ukrao automobil iz doma vlasnika.

Pokušao da prikrije krađu

Da bi prikrio krađu, osumnjičeni je na automobil postavio svoje registarske tablice, poništio registarski dokument i stavio vozilo "van prometa".

Foto: Profimedia

 

 

Međutim, pravda ga je stigla. Sud u Švajcarskoj osudio ga je na dve godine uslovne kazne, novčanu kaznu od 3.600 franaka i dodatnu kaznu od 1.200 franaka.

(Blic)

