Vest o smrti slavnog modnog kreatora Đorđa Armanija ekspresno je obišla svet.

Svoju kompaniju "Armani" osnovao je 1975, a 2001. je priznat za najuspešnijeg kreatora Italije, sa godišnjim obrtom od 1,6 milijardi dolara i ličnim bogatstvom od 7,2 milijardi dolara u 2012. Foto: Profimedia

U dugoj karijeri je sarađivao sa najlepšim manekenkama sveta koje su pistama širom planete predstavljale njegove kreacije. Među njima je bila i jedna Srpkinja - Ivana Stamenković.

Đorđo Armani i Ivana Stamenković su imali jednu zanimljivu epizodu, kada ju je kreator nagovorio da se ošiša "na kratko". Foto: D. Mišić

Ivana je bila prva srpska manekenka koja se našla na naslovnici magazina "Vog", sarađivala je sa najvećim svetskim brendovima i šetala pistom uz Naomi Kembel, Kejt Mos, Sindi Kroford, Kristi Terlington, Klaudiju Šifer, Lindu Evangelistu, Evu Hercigovu, a veliki Armani je nagovorio da "kaže zbogom" dugoj kosi. I bio je u pravu - njegov poslovni "njuh" ga nije prevario. Foto: D. Mišić

- Armani je gospodin, on je jednako stil. On i njegovi saradnici su me nagovorili da se ošišam iako ja to nisam želela. Uvek mi je bio san da imam dugu kosu, sa njom izgledam i lepše i mlađe - prisetila se u jednoj emisiji Ivana saradnje sa velikim kreatorom. Foto: M. Anđela

Biografija Đorđo Armanija

Đorđo Armani je rođen 11. jula 1934. godine i sa bratom i sestrom je odrastao u industrijskom gradu Pjačenca u severnoj Italiji.

Armanijevi su se preselili u Milano 1949. godine. Đorđo je išao u medicinsku školu dve godine, ali ju je napustio 1957. kako bi radio kao prodavac za "La Rinascente" robnu kuću, gde je radio sedam godina. Pored toga je radio i kao modni dizajner za Hitman, i kompaniju muške odeće "Nino Cerruti". Foto: Profimedia

Godine 1970. postaje frilenser-kreator kako bi skupio dovoljno iskustva za osnivanje sopstvene kompanije. Nakon par godina, 1975. godine, zajedno sa prijateljem Serđom Galeotijem otvara kompaniju "Giorgio Armani S.p.A." u Milanu, i iste godine lansiraju i mušku i žensku liniju odeće.

Armani je uspostavio inovativnu saradnju sa proizvođačima, koja se pokazala kao vrlo dobra praksa. Posebno je karakterističan sporazum iz 1978. sa proizvođačem Gruppo Finanzario Tessile (GFT), gde ugovor je omogućavao manufakturnu proizvodnju odeće od luksuznih materijala od strane proizvođača, pod budnim okom dizajnera kompanije. Nakon osnivanja Đorđo Armani Korporacije (1980-81), Armani je započeo proizvodnju u SAD. NJegovo ime postalo je prepoznatljivo u međunarodnoj modi uvođenjem nekoliko novih proizvodnih linija. Početkom osamdesetih potpisao je važan ugovor sa Lorealom za kreiranje parfema. U to vreme se otvara nova prodavnica u Milanu, posebno specijalizovana za novu Emporio liniju (Emporio Armani line), ali i prvi Đorđo Armani butik, takođe u Milanu.

Tokom kasnih osamdesetih, uprkos Galeotijevoj smrti 1985, Đorđo Armani je nastavio da se proširuje, i u komercijalnom pogledu i po pitanju novih ugovora. Otvorio je prodavnicu u Japanu i uveo je novu liniju naočara (1988), čarapa (1987) i kolekciju za poklone (1989). Muška i ženska linija zimske odeće za skijanje je lansirana 1995. NJegov projekat A/X: Armani Exchange, predstavlja pokušaj da se probije na američko masovno tržište, nudeći relativno niske cene. Takođe je probao da se probije na kinesko tržište, otvarajući prvu prodavnicu 1998. u Pekingu kao i znatno veću 2004. u Šangaju, a i kasnijom mrežom prodavnica širom Kine. FOTO: Profimedia

Godine 2000, njujorški Muzej Gugenhajm održao je izložbu Armanijevih dela, po prvi put u istoriji muzeja za vreme kreatorovog života.

Godine 2005, Đorđo Armani je predstavio svoju prvu kolekciju visoke mode, Đorđo Armani Privé, kao odgovor na zahteve kupaca koji su tražili ekskluzivnu odeću veoma visokih standarda, ispunjavajući sve kriterijume finog šivenja. Godinu dana kasnije otišao je u Davos na Svetski ekonomski forum, kako bi lično objavio svoju podršku (PRODUCT) RED-u, pionirskoj globalnoj inicijativi, uspostavljenoj od strane Bono i Boby Šrivera u borbi protiv AIDS-a u Africi.

Na proslavi 79. godišnjice Oskara 2007, Đorđo Armani je ekskluzivno predstavio svoju kolekciju Haute Coture Đorđo Armani Privé proleće/leto 2007, svojoj posebno odabranoj publici na Beverli Hilsu. Sledećeg dana je prisustvovao dodeli Oskara.

Mnoge poznate ličnosti su nosile kreacije Đorđa Armanija. Mišel Fajfer, DŽodi Foster, Robert de Niro, Ričard Gir, DŽek Nikolson, Lejdi Gaga, samo su neke od njih.

Đorđo Armani je bio prvi modni kreator koji je zabranio da njegovu odeću nose modeli sa indeksom telesne mase (BMI) ispod 18, nakon što je brazilska modelsica Ana Karolina Reston umrla od anoreksije nervoze.

Nagrade i priznanja

Đorđo Armani je mnogo puta nagrađivan i odlikovan raznim priznanjima. Godine 1983. proglašen je za internacionalnog kreatora godine od strane Američkog saveza modnih kreatora, a 1987. za viteza zbog modnih dostignuća od strane Republike Italije. Više puta je dobijao Siti sark nagradu za mušku liniju odeće. Pored Kristijana Diora, bio je jedini dizajner koji se pojavio na naslovnoj strani časopisa Tajm.