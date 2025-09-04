Venčanje bi trebalo da bude jedan od najsrećnijih dana u životu. Međutim, za jednu mladu taj dan se pretvorio u pravu katastrofu i to zbog njene sestre. Nikolet je na društvenim mrežama podelila snimak svog venčanja koji je u početku izgledao idilično.

Ceremonija je održana na otvorenom, pod vedrim nebom, a nakon zvaničnog dela mladenci su odlučili da ovekoveče trenutke fotografijama.

Okruženi porodicom i prijateljima, stali su ispred grupe kako bi nastala zajednička fotografija. Mlada je blistala u beloj haljini, dok se njen veo romantično vijorio na vetru. Na prvi pogled činilo se da su slike savršene. Ali, kada je snimak pažljivije pregledan, postalo je jasno da neko nije delio sreću para. „Kad ti je sestra toliko pijana da ti uništi grupne svadbene fotografije“, napisala je mlada uz video.

@nikoelette It’s hard when a family member makes your one big special day all about them. #wedding #drunk #inconsiderate #sad #weddingtok ♬ Oh No - Kreepa

Na snimku se vidi kako gosti bodre i aplaudiraju mladencima, dok njena sestra, koja je bila deveruša, stoji ispred svih, histerično se smeje i pokazuje srednji prst prema kameri. Mlada nije krila razočaranje kada je kasnije videla snimke. „Teško je kada član porodice tvoj jedan veliki, poseban dan preusmeri na sebe“, poručila je.

Video je ubrzo postao viralan na njenom TikTok profilu, sakupivši više od 2,9 miliona pregleda i 188 hiljada lajkova. Komentatori su stali na stranu mlade, izražavajući ljutnju i nevericu: „Izbrišite je sa svake fotografije i objavite ih svuda bez reči“; „Najgore je što ti je ona sestra. Od svih ljudi, ona je trebalo da poštuje tvoj poseban dan“; Klasično: ‘Kako mogu ovo da pretvorim da se vrti oko mene’“; „To je toliko neprikladno. Ti izgledaš apsolutno zapanjujuće, ona ti nije mogla ukrasti trenutak, koliko god pokušavala“.

