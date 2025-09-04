Posetiteljka plaže bizaran prizor ugledala je u sredu ujutro, a na fotografijama koje kruže društvenim mrežama vide se ostaci navodnog grudnog koša. Čini se da sa njih visi delimično raspadnuto meso.

Nije poznato o kakvom se biću radi, ali neki misle da je reč o lešu izuzetno velike morske životinje. Korisnici Fejsbuka veruju da je reč o kitu. 

"Očito je da je ovo raspadnuti kit", "Izgleda kao leš kita", "Liči na malog kita ili morskog psa", stoji u komentarima.

Očekuje se da će morski stručnjaci pregledati stvorenje i pokušati da utvrde šta je tačno i kako je umrlo. Slične smrti ranije su se povezivale s pothranjenošću ili zagađenjem vode. 

