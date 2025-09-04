Na društvenim mrežama pojavio se urnebesan i ujedno fascinantan snimak medveda koji, u pokušaju da dođe do jabuke, pokazuje neočekivanu spretnost i upornost.

Na snimku se vidi krupan medved kako stoji na zadnjim nogama i skakuće oko stabla jabuke, pokušavajući da dohvati plod koji mu je očigledno „zapeo za oko“.

NJegovo ponašanje izazvalo je lavinu komentara na društvenim mrežama, a mnogi su ga u šali naveli kako je kamerman trebalo da ga stavi "na krkače" kako bi pomogao divljoj zveri da dođe do jabuke.

- Ovaj grizli se trudio da skoči i zgrabi jabuke sa drveta, ali recimo samo da gravitacija nije baš na njegovoj strani.

Čak ni vrhovni predatori ne mogu odoleti slatkoj grickalici - navodi se šaljovo u opisu snimka.

Iako scena deluje komično, ona takođe upućuje na inteligenciju i prilagodljivost ovih životinja. Medvedi su poznati po tome što koriste razne strategije kako bi došli do hrane, ali ovako kreativan pristup retko se viđa.

Nije poznato gde je snimak tačno nastao, ali sudeći po ostatku teksta u opisu fotografije i navođenja fotografa iz Holandije, može se zaključiti da je snimak nastao u tom delu Evrope.

Očigledno je da se radi o području u kome se medvedi slobodno kreću u potrazi za hranom – a rano jesenje voće im je posebna poslastica.

BONUS VIDEO: