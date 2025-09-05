Kako je saopšteno, Bajden je bio podrgnut Mohs hirurškoj tehnici, odnosno operaciji uklanjanja kancerogenih ćelija kože, u kojoj se slojevi kože postepeno uklanjaju i pregledaju pod mikroskopom sve dok se tragovi kancerogenih ćelija više uopšte ne vide.

To je za NBC njuz sinoć potvrdio Bajdenov portparol.

Navodi se da se Bajden dobro oporavlja od medicinskog zahvata poznatog kao Mosova operacija, koja se uobičajeno koristi u lečenju najčešćih oblika raka kože.

Ovom operacijom uklanjaju se slojevi kancerogenog tkiva kože dok do poslednje kancerogene ćelije.

Nije jasno kada je tačno Bajden podvrgnut operaciji, ali u danima nakon operacije, na društvenim mrežama se pojavio snimak koji prikazuje Bajdena sa vidljivim ožiljkom na čelu dok izlazi iz crkve u Delaveru, prenosi Tanjug.

Američka televizija navodi da je on krajem prošlog meseca fotografisan prilikom izlaska iz crkve u Grinvilu u saveznoj državi Delaver sa velikim, vidljivim ožiljkom na glavi.

Bajden je i ranije imao nemelanomske oblike raka kože, koje je uklanjao pre predsedničkog mandata.

Tokom lekarskog pregleda 2023. godine, dok je još bio na funkciji, uklonjen mu je i kancerogeni čvor sa grudnog koša. Tada je njegov doktor Kevin O'Konor objavio da je kancerogena lezija kože uklonjena sa Bajdenovih grudi tokom rutinskog lekarskog pregleda.

Biopsijom je utvrđeno da je lezija bila bazalnoćelijski karcinom, jedan od dva najčešća oblika raka kože, koji se takođe leči Mosovom operacijom.

Nakon procedure iz 2023. godine, O’Konor je napisao da je "celokupno kancerogeno tkivo uspešno uklonjeno" i da "nije potrebno dalje lečenje".

U maju 2025. godine, Bajden je objavio da mu je dijagnostikovan agresivan rak prostate, koji se proširio na kosti. Od tada se retko pojavljuje u javnosti.

Bajden ima 82 godine, a njegovo zdravstveno stanje je već duže vreme predmet političkih spekulacija.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i drugi republikanci više puta su tvrdili da Bajden nije sposoban da sam donosi odluke, što je njegov tim oštro demantovao.

