Prvog dana školske godine u malom mađarskom gradu Orošlanju, gradonačelnik Karolj Takač je pred učenicima prve godine komentarisao migracije, izveštava portal 24.hu.

U Mađarskoj je uobičajeno da lokalni političari drže govore na ceremonijama otvaranja školske godine, ali ovogodišnji govor u Orošlanju naišao je na veoma negativnu reakciju kod nekih u javnosti.

Gradonačelnik je rekao učenicima prve godine: „Kako je lepo, među njima nema nijednog Muhameda".

Prema svedočenjima roditelja, Takač je pomenuo kako je Muhamed postao najčešće ime u nemačkim školama, dodajući:

- Veoma sam srećan što takvih imena nema među učenicima prve godine. To mora biti sačuvano.

Sam gradonačelnik je kasnije potvrdio svoje reči, ali smatra da bi mediji trebalo više da se fokusiraju na uspehe škola i učenika.

On je na Fejsbuku odgovorio na javne kritike.

- Ako vam se ne sviđa ono što imam da kažem, nemojte to slušati. A ako vam se sviđa ime Muhamed, koje sam koristio da izrazim svoje mišljenje o migraciji, onda pronađite zemlju u koju ćete migrirati.

Ironično, istog dana kada je održao kontroverzni govor, gradonačelnik se pohvalio da je dodelio državljanstvo jednoj Indonežanki.

Školske osude

Marton Boroš, gradonačelnik susedne Tatabanje, takođe je reagovao na izjavu gradonačelnika.

- Nije slučajno da je osnovni princip da se ne bavimo politikom u školama. Tužno je videti kako svečani trenutak, radosni ritual koji obeležava početak nove školske godine, postaje razlog za isključenje. Tužno je što se takva izjava daje pred decom - napisao je Boroš.

Monika Fehervari, direktorka Osnovne škole „Matijaš Hunjadi“, takođe se distancirala od izjava.

- Žao mi je što je na ceremoniji otvaranja škole data izjava koja je možda bila uvredljiva. Želim da uverim sve da su sva deca u našoj školi podjednako vredna, bez obzira na njihovo versko ili kulturno poreklo. Naše nastavno osoblje teži da obezbedi ljubavno i prihvatljivo okruženje u kojem se deca mogu osećati bezbedno i razvijati svoje sposobnosti - rekla je direktorka na Fejsbuku.

Ko je Karolj Takač?

Karolj Takač je gradonačelnik Orošlanja, malog grada u Mađarskoj, i član vladajuće stranke Fides-KDNP, konzervativne koalicije koju predvodi premijer Viktor Orban, poznat po svom antiimigrantskom stavu.

Takač uživa snažnu lokalnu političku podršku, jer Fides-KDNP drži većinu od šest mesta u gradskom veću, dok opoziciju čine lokalna nezavisna grupa i predstavnici pokreta Mi Hazank, koji često podržava Fides u parlamentu. NJegova politička karijera je uglavnom ve

