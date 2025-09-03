Tramp je ovaj događaj komentarisao na sebi svojstven način.

- Pa, imala je zanimljiv događaj. Ona je izvanredna žena - izjavio je, napomenuvši kako niko ne zna zašto je GPS na avionu predsednice Evropske komisije prestao s radom.

- Ali oduzeli su joj mogućnost korišćenja telefona. Ponekad je to dobra stvar - rekao je Tramp i dodao da bi, da se to njemu dogodilo, bio srećan.

Q: On Sunday, the satellite signal of Ursula von der Leyen's plane was jammed by Russia.



Trump: Well, nobody knows where it came from, but they did take away her ability to use a phone. You know, sometimes that's a good thing



pic.twitter.com/KvDWrwx0cO — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 2, 2025

Prisilno sletanje zbog ometanja signala

Podsetimo, avion predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen prisilno je sleteo u Bugarsku 1. septembra. Incident se dogodio dok je Fon der Lajen bila na četvorodnevnoj turneji po državama članicama EU koje se graniče sa Rusijom.

📍Sopot, Bulgaria, VMZ ammunition factory.



Shells are produced here in large quantities.



Not only for Europe’s stockpile but also for Ukraine’s defence.



1/3 of the weapons delivered to Ukraine at the start of the war came from Bulgaria.



Thank you for your support to Ukraine’s… pic.twitter.com/Fj9JbcpbPv — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 31, 2025

Kao razlog navodi se rusko ometanje signala, koje je poremetilo GPS sistem aviona, zbog čega je pilot bio primoran da sleti koristeći se papirnatim kartama.

Reakcija Rusije i oglašavanje Flightradar24

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je optužbe, insistirajući na tome da Rusija nije umešana u incident. Foto: Profimedia

Ranije se oglasio i Flightradar24, popularna platforma za praćenje letova, koja je pobila prvobitnu verziju Evropske unije o ometanju signala. Flightradar24 navodi da je transponder aviona prijavio dobar kvalitet GPS signala od poletanja do sletanja. Komentarišući navode da je avion kružio oko aerodroma sat vremena, platforma ističe da je let trebalo da traje 1 sat i 48 minuta, a zapravo je trajao1 sat i 57 minuta.

- Transponderski signal koji avion prenosi sadrži NIC vrednost. NIC vrednost kodira kvalitet i konzistentnost navigacionih podataka koje avion prima. Flightradar24 koristi ove NIC vrednosti da bi kreirao GPS mapu smetnji. Let sa Ursulom fon der Lajen je prenosio dobru NIC vrednost od poletanja do sletanja - objasnili su.

We are seeing media reports of GPS interference affecting the plane carrying Ursula von der Leyen to Plovdiv, Bulgaria. Some reports claim that the aircraft was in a holding pattern for 1 hour.



This is what we can deduce from our data.



* The flight was scheduled to take 1 hour… pic.twitter.com/qiSNfCTJtZ — Flightradar24 (@flightradar24) September 1, 2025

Mapu smetnji možete pogledati OVDE.

Ranije su ovaj navodni incident, prema pisanju Fajnenšel tajmsa, trojica zvaničnika opisala kao rusku operaciju ometanja.

- Čitav aerodromski prostor je ostao bez GPS-a - rekao je jedan od zvaničnika.

Bugarska uprava za upravljanje vazdušnim saobraćajem potvrdila je incident i napomenula da je došlo do značajnog povećanja GPS ometanja od februara 2022. godine.

- Ometanje ometa tačan prijem signala, što dovodi do raznih operativnih izazova za avione i zemaljske sisteme. Foto: Profimedia

Reakcija NATO pakta

NATO shvata ometanje GPS signala veoma ozbiljno, a Alijansa neprekidno radi kako bi sprečila ometanje i osigurala da se to više ne ponovi, rekao je generalni sekretar NATO Mark Rute.

On je to rekao nakon navodnog ometanja GPS signala aviona u kojem se nalazila predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen na putu ka Bugarskoj, prenosi Rojters.

Pored toga, kazao je i da NATO pojačava aktivnosti kada je u pitanju hibridna i sajber pretnja, prenosi britanski Gardijan. Foto: Profimedia

- Oduvek sam mrzeo reč hibrid, jer zvuči tako umiljato, ali hibrid je upravo to - ometanje komercijalnih aviona sa potencijalno katastrofalnim posledicama, pokušaj atentata na velikog industrijalca u jednoj od zemalja saveznica NATO-a, napad na nacionalnu zdravstvenu službu u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Ovo nisu mali, nežni incidenti. Ovo su ogromni incidenti koji imaju ogroman uticaj - rekao je šef NATO.

Rute je insistirao da NATO „radi danonoćno da se suprotstavi ovome, da ovo spreči i da se uveri da se to neće ponoviti“, prenosi Gardijan.

