DŽu Ae, tinejdžerka, viđena je odmah iza svog oca dok su silazili iz oklopnog voza kojim su putovali preko noći od Pjongjanga do Pekinga, prenosi Rojters.

Stručnjak za Severnu Koreju u američkom Stimson centru Majkl Maden smatra da je ona favorit za sledećeg vrhovnog vođu Severne Koreje.

- Ona stiče praktično iskustvo u protokolu koje bi trebalo da joj dobro posluži kao sledećem lideru Severne Koreje ili ključnom delu elite. Ovo je prvi put da je pratila Kim DŽong Una van Severne Koreje - iskustvo koje ni njen otac ni moćna tetka nikada nisu imali. Time stiče dragoceno iskustvo u pozdravljanju i interakciji sa stranim rukovodstvom i drugim elitama - rekao je on.

Ipak, analitičarka i profesorka Hejzel Smit sa Univerziteta SOAS u Londonu upozorava da njeno prisustvo ne treba preuveličavati.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

- Ovo nije znak da će ova mlada osoba definitivno postati sledeći lider Severne Koreje - rekla je Smit za Bi-Bi-Si, podsećajući da Kim DŽong Un takođe ima sina koji se retko pojavljuje u javnosti.

Ona smatra da poruka nije o nasledniku, već o samom sistemu:

- Ovo pokazuje, kako kod kuće tako i u inostranstvu, da dinastija Kim nema nameru da ustupi mesto bilo kom drugom obliku vlasti.

 

 

Severna Koreja nije nikada otkrila ništa o deci Kim DŽong Una sve dok DŽu Ae prvi put nije prikazana svetu kako prati svog oca na lansiranju masivne interkontinentalne balističke rakete 2022. godine.

Još uvek se malo zna o drugoj Kimovoj deci, navodi Rojters i dodaje da prema procenama DŽu Ae ima oko 13 godina i da je prisustvovala svim značajnijim događajima.

 

Inače, ostatak sveta je saznao da Kim ima ćerku od neobičnog izvora. Naime, bivši košarkaš Denis Rodman je 2013. godine u intervjuu za Gardijan otkrio kako je "državo bebu DŽu Ae" tokom putovanja u Severnu Koreju.

Denis Rodman je opisao Kima kao „sjajnog momka“, a onda je za britanski medij rekao da je lider takođe bio „dobar tata“ svojoj bebi ćerki, kojoj je dao ime DŽu Ae.

- Kim i ja smo se opuštali pored mora sa njegovom porodicom - rekao je Rodman o svojoj poseti najizolovanijoj zemlji na svetu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @finalformlab

 

- Podelili smo mnogo obroka i pića gde smo razgovarali o našim planovima da odigramo istorijsku prijateljsku košarkašku utakmicu između Severne Koreje i SAD, kao i o načinima za razvoj njihovog košarkaškog tima - rekao je Rodman i nastavio:

- Držao sam bebu DŽu Ae, a razgovarala sam i sa Sol-DŽu, Kimovom ženom. On je dobar tata i ima divnu porodicu. 

