Predsednik Venecuele Nikolas Maduro pokazao je na konferenciji za novinare u Karakasu mobilni telefon, za koji je rekao da je poklon kineskog predsednika Si Đinpinga.

Nazvao ga je "najnaprednijim i najbezbednijim telefonom na svetu", otpornim na svako prisluškivanje, čak i preko satelita.

Foto: Profimedia

 

 

- Čak ni gringosi ga ne mogu osluškivati - rekao je Maduro, misleći na Amerikance.

Istovremeno, rastu tenzije između Venecuele i Sjedinjenih Država. Vašington je poslao sedam ratnih brodova, podmornicu i oko 4.500 marinaca u južno Karipsko more.

Američke vlasti tvrde da je u pitanju operacija usmerena protiv narko-kartela. Maduro, međutim, kaže da je ovo otvorena pretnja njegovoj vladi i pokušaj promene režima.

- Ovo je najveća pretnja na kontinentu u poslednjih sto godina. Venecuela je mirna zemlja, ali ćemo se braniti od svake pretnje - rekao je Maduro.

Venecuelanske vlasti su objavile mobilizaciju 15.000 vojnika na zapadnoj granici i pozvale civilnu miliciju u stanje pripravnosti.

(Indeks)

