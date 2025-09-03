Sam automobil, "crvena zastava" ili "hongći" na kineskom, je nacionalna ikona, proizveden je u zemlji i prožet je političkom simbolikom, a dugi niz godina je vozilo po izboru generacija kineskih lidera.

Si-En-En ocenjuje da je sa svojom prevelikom rešetkom i prepoznatljivim ukrasom na haubi u obliku crvene zastave, automobil deo pompe i raskoši velikih političkih događaja u Kini, od vojnih parada do diplomatskih poseta na visokom nivou.

Limuzina "crvena zastava" prvi put je debitovala na paradi povodom kineskog dana državnosti, 1959. godine.

 

 

Luksuzni kineski automobil „hongći“ je proizvod kineskog koncerna FAV i predstavlja predsednički model automobila. Prvi automobil „hongći“ je proizveden 1959. godine, što ga čini najstarijom kineskom markom putničkog automobila.

Foto: Profimedia

kineski predsednički automobil u Moskvi 8. maja 2025. godine

Najpoznatiji modeli su E-HS9 i tri sedana H5, H7 i H9, kao i Q - automobil tipa SUV.

Serija L su automobili predstavničke klase, napravljeni su po individualnim narudžbinama i koriste se za velike svetske događaje.

 

 

Auto je analog ruskom predsedničkom automobilu „Aurus“, preneo je Sputnjik.

Foto: Profimedia

Kim DŽong Un i Vladimir Putin tokom posete ruskog lidera severnokorejskoj prestonici u junu 2024. godine

„Hongći“ H 701,  novija verzija blindiranog vladinog vozila prvi put se mogla videti kada se njom vozio kineski predsednik na samitu u Hon Kongu.

Sličan je modelu limuzine iz 2009. godine.

Foto: Profimedia

kineski predsednik Si Đingping na vojnoj paradi održanoj 3. septembra na Trgu Tjenanmen u Pekingu

Foto: Jutjub printskrin/CNA

 

Tehničkih podataka o sadašnjem automobilu kojim se vozi kineski predsednik nema jer je projekat H 701 – poverljiv.

Izuzev što se okom može proceniti da je duži od pet metara.

