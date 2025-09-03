Ruski lider Vladimir Putin i kineski predsednik Si Đinping snimljeni su kako privatno razgovaraju na marginama velike vojne parade u Pekingu povodom Dana pobede.

Na snimku zabeleženom sa nadzornih kamera, čuje se kako njih dvojica razgovaraju o mogućnosti postizanja ljudske besmrtnosti putem transplantacija organa i naprednim medicinskim postupcima, kao i o dostizanju ljudskog veka i do 150 godina. Foto: Profimedia

Putin: "Kako stići do besmrtnosti čoveka"

- Ranije su ljudi retko živeli do 70 godina, ali danas si sa 70 godina još dete - rekao je Si Putinu.

- Razvojem biotehnologije, ljudski organi mogu se kontinuirano transplantovati i ljudi mogu da žive sve mlađi i mlađi, pa čak i da postignu besmrtnost - odgovorio je Putin.

- Predviđanja su da u ovom veku postoji i šansa da životni vek bude dug i do 150 godina - odgovorio je Si.

Putin i Si su isto godište, a Kina i Rusija ubrzano istražuju kako da produže ljudski vek

Inače, Putin i Si imaju 72 godine. Zanimljivo je da je prošle godine londonski "Tajms" pisao kako su iz Kremlja uputili naučnike da ubrzaju istraživanja protiv starenja, usredsređujući se na staničnu degeneraciju, kognitivni pad i jačanje imunološkog sistema. Foto: Profimedia

Kina, pak, ima dugu istoriju vađenja organa od pogubljenih zatvorenika, što je službeno zabranjeno 2015. godine. Međutim, to nije ograničilo tu praksu, a vlada se okreće ciljanim manjinama za organe, uključujući Ujgure, piše "Politiko".

Na velikoj vojnoj paradi kojom je obeleženo 80 godina od predaje Japana u Drugom svetskom ratu i pobeda Kine nad okupacionim snagama, Si Đinping je u danas u Pekingu ugostio 26 svetskih lidera, uključujući Putina, kao i severnokorejskog vođu Kim DŽong Una, Venecuelanca Nikolasa Madura, srpskog predsednika Aleksandra Vučića i druge. Foto: Profimedia

Putin, Si i Kim su se na ovom događaju prvi put pojavili zajedno u javnosti.

