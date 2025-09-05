Karlson je, tokom razgovora sa političkim analitičarom Majklom Noulksom, istakao je da smatra ruskog predsednika Vladimira Putina najeffikasnijim liderom u modernom svetu.

- Putin je najeffikasniji lider kojeg sam ikada video. Ne mogu da se setim nikog ko je bio efikasniji od njega - rekao je Karlson, jasno naglašavajući svoje divljenje prema sposobnostima ruskog predsednika.

Ranije je Karlson već iznosio slične pohvale, ističući da je Putin učinio izuzetno mnogo za Rusiju, podigavši zemlju na viši nivo u političkom i ekonomskom smislu. Foto: Profimedia

NJegove izjave često izazivaju pažnju međunarodne javnosti zbog retkog otvorenog priznanja ruskog lidera od strane istaknutog američkog medijskog lica.

