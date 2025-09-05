Karlson je, tokom razgovora sa političkim analitičarom Majklom Noulksom, istakao je da smatra ruskog predsednika Vladimira Putina najeffikasnijim liderom u modernom svetu.

- Putin je najeffikasniji lider kojeg sam ikada video. Ne mogu da se setim nikog ko je bio efikasniji od njega - rekao je Karlson, jasno naglašavajući svoje divljenje prema sposobnostima ruskog predsednika.

Ranije je Karlson već iznosio slične pohvale, ističući da je Putin učinio izuzetno mnogo za Rusiju, podigavši zemlju na viši nivo u političkom i ekonomskom smislu.

Foto: Profimedia

 

NJegove izjave često izazivaju pažnju međunarodne javnosti zbog retkog otvorenog priznanja ruskog lidera od strane istaknutog američkog medijskog lica.

PA, OVO JE SJAJNO! Evo zašto je ispalo dobro što je Srbija izgubila od Turske!
Sport

PA, OVO JE SJAJNO! Evo zašto je ispalo dobro što je Srbija izgubila od Turske!

ČUDO NEVIĐENO! Nejmar dobio milijardu dolara u nasledstvo od čoveka kog nije ni poznavao!
Sport

ČUDO NEVIĐENO! Nejmar dobio milijardu dolara u nasledstvo od čoveka kog nije ni poznavao!

BONUS VIDEO:

Pročitajte još

"ONI SU LEGITIMNE METE!" Putin o NATO trupama u Ukrajini

"ONI SU LEGITIMNE METE!" Putin o NATO trupama u Ukrajini

09:26

NEMAČKI KANCELAR MERC: Pogrešio sam u vezi sa Putinom

NEMAČKI KANCELAR MERC: Pogrešio sam u vezi sa Putinom

18:01

SNIMLJEN PRIVATAN RAZGOVOR PUTINA I SIJA: Kako do besmrtnosti

SNIMLJEN PRIVATAN RAZGOVOR PUTINA I SIJA: Kako do besmrtnosti

18:48

TRAMP: Izgubili smo Rusiju zbog najmračnije, NAJCRNJE Kine

TRAMP: Izgubili smo Rusiju zbog najmračnije, NAJCRNJE Kine

16:05

#Taker Karlson #Vladimir Putin #Rusija vesti #Amerika vesti #SAD vesti
Komentari 0
БРУКА! Србија покрадена на Евробаскету као нико!

BRUKA! Srbija pokradena na Evrobasketu kao niko!