Tokom saslušanja, optužena je sedela u ograđenom prostoru, odvojena od svojih advokata, što je praksa kada istraga zahteva kućni pritvor, navodi RIA Novosti.

Tarasova je danas odvedena u sud u Domodedovu kako bi se razmotrio zahtev istražitelja da joj se odredi kućni pritvor.

- Odbija se zahtev istražitelja za izricanje preventivne mere kućnog pritvora za Darju-Aglaju Viktorovnu Tarasovu. Izabrana je preventivna mera u vidu zabrane određenih radnji - saopštila je sudija Dina Hansi.

Foto: Profimedia

 

Kako je RIA Novosti objavila ranije, pozivajući se na izvor iz bezbednosnih službi, glumica Aglaja Tarasova privedena je na moskovskom aerodromu Domodedovo nakon što je kod nje pronađeno 0,38 grama narkotika.

Darija Aglaja Tarasova je rođena 18. aprila 1994. godine u Sankt Peterburgu, a ćerka je poznate ruske glumice Ksenije Rapoport i biznismena Viktora Tarasova. 

Foto: Jutjub printskrin/Central Partnership

 

Značajnu ulogu ostvarila je u filmu "Led" ("Ice", 2018), gde je glumila Nađu Lapšinu, zajedno sa srpskim glumcem Milošem Bikovićem sa kojim je, prema pisanju medija, bila u dvogodišnjoj vezi.

Za ovu ulogu osvojila je prestižnu nagradu Zlatni orao za najbolju glumicu.

