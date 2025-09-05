Novinar Mladen Mijatović godinama je bio jedno od omiljenih lica Pink televizije, a prošle godine je napustio posao reportera. On je tada bio imenovan za prvog savetnika i konzula u ambasadi Srbije u Tel Avivu, te je mikrofon zamenio diplomatskim zadacima i dužnostima.

Međutim, kako Nportal saznaje, Mladen se "vraća korenima" i ponovo će biti deo novinarske ekipe televizije Pink.

- Čovek putuje svetom u potrazi za onim što treba, a kad se vrati kući to nađe, rekao je jedan izvanredan pisac, a ja shvatio čim sam ponovo kročio na TV Pink - kaže Mijatović. Foto: Jutjub printskrin/Hindustan Times/AiTelly, Shuttestock, ATA images/Amir Hazagić

- Posle dve turbulentne i izazovne godine, sa velikim brojem ostvarenih ciljeva i realizovanih zadataka, fokusiran sam isključivo na posao i rad na TV Pink, sektoru bezbednosti i Crnoj hronici - dodaje on.

BONUS VIDEO: