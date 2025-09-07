Lepa Lukić nedavno se pohvalila da ima dečka i da ljubav traje već godinu dana. NJihova ljubavna priča počela je još pre više od pola veka, a pevačica je u emisiji Magazin in otkrila sve detalje ponovnog susreta, ali se prisetila i onih davnih dana kad je sve počelo.

Foto: ATA images/M. M.

- Ako sam zaljubljena bila ili imala neku emociju prema toj osobi, za to kratko vreme može da se vrati, jer ja možda tugujem što nismo zajedno, pa se ta emocija vraća. Ako prođe godinu dana ili dve, to se ne vraća. Pa nemoj da se foliramo sada - rekla je Lepa Lukić.

Upoznali se preko posla

Pevačica je na pitanje o samopouzdanju otkrila da je ona svog sadašnjeg dečka upoznala kad je bila mlada, a i da danas on ima najlepše mišljenje o njoj.

- Najvažnije je da si lepa sebi, šta me briga za komšiju?! Sve to ide s godinama, ali su pundravci radili malo više. Ja sam imala 26 godina, samo što sam snimila "Od izvora dva putića" i vinula se nebu pod oblake i jedan gospodin mi je napravio turneju u Nemačkoj. Tamo smo se smuvali i zabavljali se godinu dana, on je imao 30 godina, ja 26 - otkrila je Lepa i dodala:

NJena karijera i njegova ženidba ih sprečila u prošlosti

- U 31. godini se oženi, ja krenula za karijerom, ne možemo da se viđamo. Oženio se, ne zna on ni gde sam ja više, to je bilo na daljinu. Prošlo punih 50 godina, taj čovek je izgubio suprugu, vratio se u zemlju i javio se on meni i podseća me da smo se nekada zabavljali. Kaže: "Znaš Lepa, ja sam imao 30 godina, ti si želela karijeru, morala si da ideš tamo i ovamo", želeo je da se vidi sa mnom, ja sam to prihvatila. Taj čovek nije leđima zatvorio moja vrata, vratile su mi se emocije. Družili smo se malo i on kaže meni: "Je l' znaš šta ima novo? Ja sam se ponovo zaljubio u tebe", kaže: "Ti si lepa žena, nikome te ne bih dao", prijalo mi je to druženje, ali se ništa nije dogodilo, sem platonske ljubavi - rekla je Lepa Lukić.

Obasipa je komplimentima

- Tačno godinu dana...Čak je doživeo saobraćajnu nezgodu, kola su ga udarila. Meni to ne smeta, toliko je on divan, pažljiv, toliko nešto izvire iz njegovih očiju, nema bora. Sličan je meni, a stalno mi viče: "Ti si meni najlepša" - ispričala je pevačica.